¿Sabe cómo votar correctamente en las elecciones regionales?

En cada contienda electoral miles de votos son anulados. De hecho, en las pasadas elecciones presidenciales 265.857 votos no fueron válidos.

Para que esto no le suceda en las elecciones regionales del 27 de octubre, acá le explicamos cuál es la manera correcta de ejercer su derecho al voto.



Lo primero que debe hacer es inscribir su cédula en el puesto de votación más cercano a su lugar de residencia. Esto lo debe hacer en las sedes de la Registraduría o en los principales centros comerciales del país hasta el 27 de agosto.



Si no realiza este proceso podrá votar en el mismo lugar donde lo hizo el año pasado en las elecciones presidenciales o en la consulta anticorrupción.



El día de las elecciones se debe acercar al puesto de votación y llevar la cédula. De acuerdo con su número de documento deberá buscar la mesa de votación.



Allí deberá acercarse a los jurados y entregarles su documento para que validen que este sí sea el lugar donde le corresponde ejercer el derecho al voto.



Una vez se valide la información el jurado le entregará los tarjetones para cada una de las elecciones. Tras esto deberá dirigirse a la cabina y marcar con una el candidato de su preferencia, en caso de alcaldías y gobernaciones, o el número del candidato, para concejos y asambleas.



Es importante que solo marque con una x el número o la foto del candidato, pues si no es así, se corre el riesgo de que el voto sea anulado.

Después de marcar los tarjetones deberá depositar los tarjetones en las urnas. Posteriormente recibirá el certificado de votación.



En ningún momento en el que esté adentro del puesto de votación puede hacer uso de equipos electrónicos.



POLÍTICA