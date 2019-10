'El narcotráfico nos está matando y tenemos que acabarlo del todo'

El candidato a la gobernación del Valle por el uribismo Francisco Lourido afirmó que si es elegido, su meta es entre al departamento en cuatro años libre de la presencia de cultivos ilícitos.



Lourido, quien es apoyado por el expresidente Álvaro Uribe, le dijo a EL TIEMPO que en municipios como Jamundí es muy notoria la influencia del cartel de Sinaloa, una de las principales mafias del narcotráfico en la región.

¿Quién es Francisco Lourido?



Es un agrónomo, que por 30 años tuvo empresas agrícolas y desarrollos agrícolas en todo el departamento. Hace 15 años fui nombrado presidente de la Sociedad de Agricultores y Ganaderos del Valle. Ahí estuve y renuncie el agosto pasado por la aspiración de ser el gobernador de un departamento que quiero cambiar,. También fui gobernador en el 2010 por 17 meses en remplazo de Juan Carlos Abadía. Fue una gestión importante, no solo en el tema fiscal, sino en recuperar la autoestima del Valle. Soy casado, con un hijo que es profesor de Biología en Estados Unidos y mi señora es médica y profesora por 10 años.



¿Cómo va la campaña en este último mes?

Estamos redoblando el trabajo, llegando a las empresas, a ese voto no político, sino de opinión. Estamos trabajando muy duro, porque somos unos convencidos de que este departamento puede dar la vuelta, puede de verdad escoger una opción en la cual lo mas importante sea la gente, que no sea la maquinaria política.

El candidato uribista a la gobernación del Valle Francisco Lourido afirmó que ese departamento debe volver a ser el más importante de Colombia. Foto: @LouridoPacho

¿Cuál es la realidad del uribismo en el Valle del Cauca?



Es un partido nuevo, sin duda, que tiene mucha corriente, muchas personas que lo siguen y eso, acompañado del voto de opinión, es lo que nos va a llevar a ser los gobernadores desde el primero de enero del 2020. Tenemos dos fuerzas muy fuertes: la de la opinión y la del Centro Democrático



¿Porque Clara Luz Roldan, otra candidata, tiene tanto apoyo en el departamento?



Es de verdad la candidata de la maquinaria, del partido de 'la U', el Liberal y de muchos otros que son la política tradicional. Nosotros estamos trabajando no solo con los políticos, porque yo tampoco soy de los que digo que no trabajo con los políticos, sino también con los que quieren trabajar con nosotros. Y adicionalmente con todo el tema de la opinión. Para nosotros este voto es fundamental y es el que estamos trabajando.



¿Cuál es el principal del Valle que hay que atacar desde la gobernación?



Yo diría que el tema de seguridad es fundamental para todos los Vallecaucanos. Los índices de homicidio en el Valle del Cauca, en especial en Palmira y en Cali, son muy altos. Tenemos que de verdad, con el apoyo de la Fuerza Pública, la Policía, el Ejército, hacer una brigada común para que esas condiciones cambien. Tengamos un mejor Valle del Cauca, más seguro, para también afianzar la seguridad inversionista. Somos conscientes que el narcotráfico en esta región pacifica creció de una forma desmesurada y vamos a atacarlo de frente y desde todos los flancos, no solo desde el cultivo, sino también desde los precursores. Tenemos una meta de entregar en cuatro años este departamento libre de cultivos ilícitos y ojalá también la región pacifica. Nosotros somos los hermanos mayores de la región pacifica, tenemos que actuar y ayudar a los otros departamentos a sacudirnos de ese flagelo. El narcotráfico nos está matando y tenemos que acabarlo del todo en este departamento y eso lo haremos apoyándonos en el conocimiento que tenemos del sector agrícola.

Necesitamos volver este departamento de nuevo el mejor de Colombia y eso no lo vamos a lograr sino todos FACEBOOK

TWITTER

¿Usted es más amigo de la 'mano firme' del expresidente Uribe o de la 'paz con legalidad' del presidente Duque?



Yo digo que la paz con legalidad es fundamental, pero teniendo una mano firme y un corazón grande. El narcotráfico es lo peor que le ha pasado a este país,. Con mano firme, corazón grande, con oportunidades, con todos los instrumentos que tenga el Gobierno, tanto nacional como regional, para que de verdad este departamento y esta región cambie. Es una región maravillosa y tiene todas las condiciones para ser la mejor de este país y vamos a volver allá.



¿Qué opinión le merecen los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso para regular la marihuana con uso recreativo?



Para mí todos los instrumentos que generen adicción no son positivos, y así como no me parece que es positivo la ingesta irracional del licor, tampoco me parece positiva esa posibilidad. Creo que hay otra formas de recrearse diferentes a la utilización de la marihuana y estimular eso no me parece que sea lo más conveniente para el país. Respeto a las personas que quieran hacer uso de ella, pero para mí el mejor estímulo para el ser humano es el trabajo, el esfuerzo, desarrollarse como persona y para eso no se requiere la utilización de la marihuana. Son temas que no le suman al ser humano, al revés , lo esclavizan.



Por su balance del narcotráfico en el Valle, ¿usted diría que nos acercamos al regreso de los carteles en ese departamento?



Nos estamos acercando a las épocas del cartel de Sinaloa, que es mucho más grave. Ccreo que el tema de los mexicanos es un tema bien complejo. No es un cuento que los mexicanos estén en Jamundí, que hayan sitios donde se escuchan mucho las rancheras y lo mexicano que otra cosa. Hay que abrir los ojos y no dejarnos invadir por esas corrientes tan peligrosas y violentas que son los carteles mexicanos.



POLÍTICA