Presidente del conservatismo habla de su partido y de Duque

El Partido Conservador inicia este jueves la conmemoración de sus 170 años de existencia. Y lo hará por todo lo grande con un gran foro académico internacional.



El presidente de la colectividad, Ómar Yepes, se refirió a la celebración que inician este jueves, pero también habló de la campaña política, de candidatos para el 2022 y del gobierno presidente Iván Duque.

¿Cómo van a conmemorar los 170 años?

Es una celebración de 170 años de vida ininterrumpida del Partido Conservador. Somos un partido que ha generado historia, que con el liberalismo ha hecho de este país lo que es en la actualidad, con sus logros y sus defectos. Por eso vamos a aprovechar para hacer un foro, para hablar de unos temas importantes del país; vamos a hacer unos paneles sobre justicia, sobre seguridad, sobre medio ambiente, sobre economía y sobre migración por el problema actual que se tiene con Venezuela.

De esto aspiramos a sacar algunas conclusiones, que nos permitan fijar posiciones para defenderlas en el Congreso.

¿Quiénes son los invitados especiales?

Vienen algunos expresidentes de Bolivia, de Costa Rica. Vienen líderes de Venezuela, directivos de las distintas organizaciones de centroderecha y de derecha y asistirán los congresistas. A la inauguración va a asistir el expresidente Andrés Pastrana. También estará la vicepresdente, Marta Lucía Ramírez, y el cierre lo hará el presidente Iván Duque.



¿La presencia de Pastrana es como la oficialización de su retorno?

Él estaba distanciado, no del partido, sino de la organización del partido, por varias circunstancias, entre ellas la proximidad del partido con el gobierno del presidente Santos. Apenas yo asumí la presidencia me di a la tarea de tratar de aproximarlo de nuevo y ya estuvo aquí en una reunión con el Directorio Nacional y ya nos ha acompañado a cinco sitios del país, promoviendo el entusiasmo de los conservadores para votar por nuestros candidatos.



¿Qué destaca de estos 170 años de su partido?

Este es un partido que está montado sobre la tradición y que con el correr de los tiempos se va acomodando a las circunstancias sociales, pero sin abandonar sus principios, en materia de orden, de disciplina, de manejo de la autoridad, de respeto a la Constitución y la ley, de la defensa de los derechos fundamentales. Y hoy que se está manejando el tema del medio ambiente, el partido está muy adentrado en ello. Estamos en el plan de ir entendiendo el momento que se vive, y preparándonos para el futuro, hoy en día que la ciencia y la tecnología están incursionando tanto en la sociedad, tenemos que estar ahí también.

¿Eso de acomodarse tiene que ver con el hecho de que siempre están con el gobierno de turno?



Eso es otra cosa. Un partido político existente tiene que luchar por el poder y muchas veces se hacen acuerdos y se hacen coaliciones, pero yo particularmente sí he censurado mucho que a veces alguna parte de la dirigencia, la dirigencia alta, de la intermedia, está más preocupada por la burocracia, por el tema de las contratación, que por defender una posición de partido que le entregue algo a la República, entonces hay que diferenciar.



Pero se dan casos en los que no comparten ideologías pero siguen ahí...



Yo insisto que el partido tiene que ser un partido ambicioso, que corra contingencias, que corra riesgos, pero que enfrente la lucha, para tratar de llegar al poder.



Ustedes son hoy partido del gobierno, ¿cómo ve usted el gobierno del presidente Duque?



El presidente Duque es un hombre capaz, inteligente, que tiene una concepción de la política, pero le tocó un momento de muchas dificultades, con problemas fiscales, con un desorden social, en donde la sociedad está prácticamente ingobernable, con una serie de organizaciones criminales, que a pesar de lo que se firmó con las Farc, ahí siguen. Entonces es muy difícil gobernar un país en esos términos. Por esos yo insisto mucho en que los gobiernos para lograr resultados en una o dos generaciones, tienen que empezar a reeducar el país, tratar de montar una política educativa para formar la gente desde la niñez, de forma que cuando corran los años, terminen siendo unos buenos ciudadanos.



¿Eso significa que siguen acompañando al gobierno?

Obvio que hay que acompañarlo, lo ayudamos a elegir. El Partido Conservador debe estar allí, pero también debe tener muy claro que cuando tenga que hacer pronunciamientos que no coincidan con los actos de gobierno, los debe hacer.

Hablemos de la campaña electoral ¿cómo ve usted la campaña?

Bueno, nosotros insistimos mucho desde el Directorio de que el partido debería tener candidatos, en la mayor parte de gobernaciones y alcaldías del país, concejos y asambleas en toda parte, y creo que fuimos logrando el objetivo, hoy tenemos cerca de la mitad de candidatos conservadores con aval del partido.



Ustedes están cumpliendo 170 años y si uno mira las encuestas la gente dice que no tiene partido ¿Qué está pasando ahí?



Porque no hay prédica de los partidos, abandonaron la prédica doctrinaría, es decir los fundamentos filosóficos de los partidos para enfrentar los problemas que tiene el ser común, sobre educación, salud, seguridad, defensa de los derechos, vivienda. Entonces yo creo que en el momento que los partidos se adentren otra vez en eso, la gente empezará a darse la cuenta que vale la pena estar ahí.



¿Cómo cree que les va a ir a los partidos en esta campaña?

Yo creo que los partidos, los cinco o seis más o menos importantes que hay en el país, van a estar muy parejos, porque eso lo hemos venido viendo históricamente. Por ejemplo, hay la sensación de que el Centro Democrático es el dueño electoral del país y no hay tal. Vamos a estar muy cerca de los dos y medio millones de votos, partido Conservador, partido Liberal, Centro Democrático, eventualmente partidos de izquierda, porque quienes están en el fragor de la política saben cómo se consiguen lo votos y más o menos el volumen de personas vinculadas a las tareas electorales.



¿Cree que estas elecciones son como una cuota inicial de cara al 2022?

Obvio, que esta será una base para las elecciones presidenciales, pero hay tiempito, digamos un año más, para que los partidos ahonden en el estudio y presentación de fórmulas para los problemas del país, a ver si de pronto captan unas voluntades adicionales, lo que se llama el voto independiente, que hoy vota de una manera y mañana de otra. Hay que ir tratando de formar opinión, para que voten por propuestas y programas.



¿Y ya ve candidatos de su partido para el 2022?

Yo creo que el partido tendrá candidato y hay que luchar para que lo tenga, y buscar un nombre que le llegue al país, que sea aparte de sus formación, una persona que le quepa al país en la cabeza, una persona atractiva, que tenga lo que llaman ahora el carisma, para que le llegue al elector.



¿Le suena el nombre de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez?

Puede estar ella, puede estar Juan Carlos Echeverry, Luis Alberto Moreno. El partido tiene gente muy importante, vamos a ver si se atreven.



