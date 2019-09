Polémica por apoyo de primera dama de Pereira a candidato

Tras la decisión de la Procuraduría General de la Nación de solicitarle al Consejo Nacional Electoral (CNE) que investigue “si la presunta participación de la señora Lina Muñetón, esposa del alcalde de Pereira, en favor del candidato Carlos Maya, podría constituir una transgresión a las normas sobre financiación de campañas y propaganda electoral” se generó una polémica en la capital de Risaralda.

Muñetón, quien hace parte de los cuadros directivos de la campaña de Maya, protagoniza un video en el que resalta la gestión de su esposo, Juan Pablo Gallo Maya, e invita a votar por este candidato para que la obra de su marido continúe.



Al respecto Luis David Duque, estratega de la campaña Maya explicó que la Procuraduría precisamente envió el caso al CNE “porque Lina Muñetón no es funcionaria pública; la Procuraduría no tiene porque investigarla por esa razón. No hay ninguna norma jurídica que le prohíba (a Muñetón) participar en política”.



Duque mencionó casos de familiares, en primer grado de consanguinidad, que están en la política activa simultáneamente, como el del alcalde de Barranquilla, Alex Char, y su hermano Arturo, quien es congresista.



El ´cerebro' de la campaña Maya puntualizó que en este asunto no hay problema además “porque ella (la esposa del alcalde Gallo) no tiene cargo, ni maneja presupuesto”.

