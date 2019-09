Los últimos días de vida de la candidata Karina García Sierra

Dos días antes de su asesinato, la candidata a la alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García, se vio alegre con una película para niños en la vereda Portugal. También participó en un bingo con la comunidad.



Un allegado de la candidata, que pidió mantener su nombre bajo reserva, contó que García –cuyo asesinato, y el de cinco personas más que la acompañaban el 1.º de septiembre, fue repudiado en el país– realizó diferentes recorridos y hasta visitó a una persona ciega para hablar sobre la construcción de un puente peatonal en esta región.

Ya el sábado, la abogada, en compañía de su comitiva, asistió a otra reunión con la comunidad, pero esa vez fue en la vereda Cañotico. Fue allí donde la mirada de preocupación de algunos de los campesinos y moradores del lugar quedó en evidencia cuando García reiteró lo que había denunciado por redes sociales: su temor a señalamientos que estaban poniendo en riesgo su vida. Por ello iba en un carro blindado y acompañada por escoltas asignados por la Unidad Nacional de Protección (UNP).



Luego de dos días de jornadas laborales extenuantes, el domingo, García estuvo en el corregimiento de Bellavista. Llegó a la 1 de la tarde.



Ese domingo, García Sierra siguió muy activa escuchando a los habitantes de la zona que manifestaron tener miedo por los combates entre Ejército y grupos armados ilegales.



En Bellavista también se mostró animada por un partido de fútbol y allí la invitaron a almorzar. Tan contenta estuvo que se quedó hasta las 5 de la tarde de ese domingo.



En todos estos recorridos, la abogada siempre utilizó el mismo vehículo blindado, cuyos restos fueron encontrados calcinados producto del ataque con fusiles y granadas que se registró en la vereda Betulia.



Fue así que se hallaron los cuerpos de la madre de la candidata, Otilia Sierra, además de los cadáveres de la representante de la Mesa de Víctimas, Aidé Tróchez; el presidente de la junta de acción comunal del barrio Las Brisas, Héctor Jaime González; la seguidora de la campaña Lavedis Ramos y del candidato al Concejo de Suárez Yeison Yantén Obando. Los cuerpos fueron llevados a Medicina Legal en Cali, pero solo el de Yantén Obando ha sido entregado a sus familiares.



De acuerdo con Medicina Legal, al parecer, el aspirante del cabildo, quien tenía 23 años, se lanzó del vehículo y, herido, trató de salvarse, pero los atacantes lo alcanzaron. Por eso sus restos no están calcinados.



Edilma Bueno, tía de Héctor González, contó que su sobrino ya fue reconocido.



Sobre Héctor González, de 38 años, se sabe que era líder comunitario, fue elegido varias veces como presidente de la junta de acción comunal (JAC) del barrio Las Brisas, en Suárez. También ejercía como minero.



La tía explicó que el líder comunitario conocía hace mucho tiempo a Karina García y desde hace 13 meses andaban juntos en campaña.



De Aidé Tróchez se supo que era la coordinadora de la Mesa de Víctimas y representante de la Asociación de Trabajadores Campesinos.



Mientras tanto, el candidato al Concejo Yantén Obando se reconocía dentro del Partido Liberal como uno de los más activos en la campaña de la candidata García Sierra.



“Yeison tenía una niña y era líder de la comunidad de la vereda Matecaña. Era la primera vez que aspiraba a este cargo”, dijo un familiar.



La mamá de Karina García, Blanca Otilia Sierra, tenía 56 años y, según el informe policial, fue la primera en morir en el sitio. Siempre acompañaba a su hija en sus correrías, sin importar el lugar que fuera.



“Otilia era una mujer dedicada al servicio social, de su casa. Trabajó en la biblioteca del municipio. Ella cogía muy a pecho las necesidades de los demás”, dijo un amigo de la familia.

¿Quién fue Karina García?

De 2012 a 2015 fue concejal de Suárez por el partido Alianza Social Independiente (ASI). En ese mismo período renunció a su curul para ser asesora en la gobernación del Cauca en cabeza de Temístocles Ortega. A finales del año 2015 decidió apoyar la candidatura del actual alcalde liberal de Suárez, Hernando Ramírez.



En 2016 llegó a ser personera y el año pasado renunció para lanzarse a la alcaldía. El 27 de julio recibió el aval del Partido Liberal. En este último cargo también fue amenazada.



Orlando García, padre de Karina, dijo que las autoridades no atendieron las denuncias de su hija frente al riesgo que corría su vida, a pesar de que estuvieron al tanto del video donde ella denunciaba que su vida estaba en peligro.



Allegados a la campaña dijeron que luego de que Karina publicó el video, fue hasta la Fiscalía de Santander de Quilichao a poner la denuncia.



El alcalde de Suárez, Hernando Ramírez, indicó que en el momento en que Karina manifestó intimidaciones en contra suya, inmediatamente convocó a un consejo de seguridad y el comité de garantías electorales, para que ella socializara la situación.



Alfonso Giraldo, padrastro de Karina, contó que pocos días después del cierre oficial de inscripciones de candidatos, la columna móvil ‘Jaime Martínez’ convocó a los cinco aspirantes a la alcaldía de Suárez para que les rindieran cuentas.



Este jueves, después de un consejo de seguridad llevado a cabo en Popayán, el presidente Iván Duque anunció una recompensa de 1.000 millones de pesos por Leyder Johany Noscué, alias Mayimbú, e Iván Jacobo Idrobo, alias Marlon, cabecillas de estas disidencias y principales sospechosos del múltiple crimen.



El gobernador del Cauca, Óscar Rodrigo Campo Hurtado, señaló que es necesaria la presencia del Ejército y la Policía en el departamento para garantizar la seguridad de las campañas y evitar que ocurra de nuevo una tragedia así.

Así está el panorama de los candidatos

Entre amenazas y ataques

Catatumbo



La detonación de una granada en la casa de la candidata a la alcaldía de San Calixto, Norte de Santander, Betsaida Montejo, el 3 de septiembre, es el segundo hecho de violencia política que se produce en el Catatumbo.



El primer caso ocurrió el pasado 25 de agosto, cuando Emilio del Carmen Ropero, excomandante del desmovilizado frente 33 de las Farc y hoy candidato a la Asamblea de Norte de Santander por la Colombia Humana y la Unión Patriótica (UP), fue retenido por presuntos disidentes de las Farc, en zona rural del municipio de Convención.



De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, cerca de cinco denuncias por hechos violentos en medio de las campañas políticas se han documentado en los últimos tres meses en la zona. Jairo Oviedo, delegado de la MOE, dijo que estos episodios debilitarían el ejercicio de la democracia en estas localidades, ubicadas al norte del departamento, y propiciarían un ambiente de abstencionismo entre los electores.

Tensión en el Bajo Cauca

Antioquia



Germán Hoyos, candidato a la alcaldía de El Bagre por el partido Mais, contó que solo puede moverse por los ríos, pues si lo hace por carretera teme ser atacado. Desde el año pasado, dijo, cuando anunció su aspiración de ser candidato, comenzó a recibir amenazas. En marzo de este año, le quitaron su escolta de la Unidad Nacional de Protección. Ahora, expresó, se moviliza dentro del municipio en un carro blindado que le prestó un amigo.



El candidato contó, además, que durante los últimos días circuló un pasquín en El Bagre en el que lo acusan de ser financiado por grupos armados.



Ferney Hoyos, también candidato a la alcaldía de ese municipio del Bajo Cauca, contó que ha caminado las calles y recorrido veredas y zonas rurales. Sin embargo, mencionó que por iniciativa de las comunidades no hace reuniones después de las 10 p. m. Las personas le han expresado en varias ocasiones que después de esta hora es peligroso hacer manifestaciones públicas.

Miedo en las campañas

Cauca



La tensión en el norte del Cauca tras la masacre en la que murió la candidata liberal a la alcaldía de Suárez, Karina García Sierra, y cinco de sus acompañantes, afecta otras zonas del norte caucano.



El defensor del Pueblo en Cauca, Jair Muñoz, dijo que lo ocurrido con la candidata ha generado temor en los aspirantes, que ha desencadenado autorrestricción en las campañas e incluso limitación en la participación de los votantes. Según la Misión de Observación Electoral (MOE), con la muerte de García Sierra y el candidato liberal al concejo, Yeison Obando, quien también iba en el vehículo, Suárez se convirtió en el municipio con más líderes políticos asesinados del departamento. Del 27 de julio al 2 de septiembre se han presentado cuatro casos. Un quinto ocurrió en Corinto.



A 35 días de haber finalizado las inscripciones de los candidatos, se han presentado un atentado, un secuestro y 10 amenazas, según registra la MOE.

Campaña en redes

Arauca



En Arauca, dos candidatos a la gobernación aseguran que tienen vedada su presencia en las zonas rurales, ante la presencia de grupos ilegales como el Eln y algunas disidencias de las Farc. Facundo Castillo, candidato de Cambio Radical, denunció ante la Fiscalía amenazas a su equipo de trabajo, y hace pocos días tuvo que abandonar de afán el municipio de Tame ante amenazas contra su vida. Por su parte, Luis Emilio Tovar, candidato del Centro Democrático (CD) a la gobernación, aseguró que por recomendaciones de seguridad no está yendo a hacer campaña a las zonas rurales. Contó que solo está haciendo campaña en el casco urbano de cinco de los siete municipios, hasta la semana pasada. Dijo que si bien en los últimos días no ha recibido amenazas, hay recomendaciones de personas cercanas que le dicen que debe cuidarse. A esto se suma que los candidatos del CD a las alcaldías de Fortul y Arauquita dicen que solo pueden hacer campaña por redes sociales.

Riesgo en la zona del Pacífico

Nariño



Zonas como Tumaco, Chaguí, Chilví, Gualajo y Barbacoas, en la zona pacífica del departamento de Nariño, son los lugares de mayores amenazas para los candidatos a las elecciones de octubre.



En esta parte del país, las principales intimidaciones provienen de los grupos ligados al narcotráfico y de algunas disidencias de las Farc, los cuales se pelean el control del territorio. Los actores ilegales se han encargado de difundir falsas informaciones contra algunos candidatos, lo que también ha hecho que parte de la población esté prevenida contra ellos.



Según algunos congresistas nariñenses, la protección del Estado a los candidatos a los comicios locales no ha sido la más adecuada, razón por la cual varios de los aspirantes han tenido que acudir a sus líderes en las zonas de mayor riesgo para presentarles sus propuestas a los ciudadanos.

Presencia hasta del cartel de Sinaloa

Córdoba



En Córdoba, si bien hasta ahora no se han dado hechos que lamentar, la situación es tensa por cuenta de la presencia de grupos armados irregulares, especialmente en el sur y en el norte del departamento. En el sur de Córdoba, particularmente en San José de Uré, Puerto Libertador, Montelíbano, Ayapel, Planeta Rica, Valencia y Tierra Alta, zona en la que hicieron presencia las desaparecidas autodefensas de Salvatore Mancuso, el clima está enrarecido por cuenta de las bandas dedicadas al narcotráfico. Adicionalmente, en la región se ha denunciado la presencia de gente que se hace llamar del cartel de Sinaloa.



De acuerdo con la gobernadora, Sandra Devia, ha habido panfletos amenazantes, y aunque no hay información de que esos grupos se quieran meter en política, de todas maneras no se está bajando la guardia.



“Por eso se están adoptando las medidas para proteger a los candidatos”, dijo la gobernadora.



