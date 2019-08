Polémico primo de 'Ñoño' Elías retiró aspiración al Concejo de Sahagún

Alberto José Elías Vidal, aspiraba al Concejo de Sahagún (Córdoba) en la lista del Partido de la U. Sin embargo, este jueves 22 de agosto anunció a través de sus redes sociales, que se retira de la contienda política tras confesar estar arrepentido de haber lanzado amenazas en contra de un grupo de meseros que habían decidido votar por otro candidato a esa misma corporación.

La polémica historia del primo del 'Ñoño' Elías comenzó la semana pasada cuando 'El Galón' grabó un video que circuló en la web y en el que advierte a las personas que sirven como meseros en clubes, restaurantes y algunos negocios temporales de la localidad, que si no votan por él tendrán reducidas las oportunidades laborales.



La advertencia fue motivada porque al parecer buena parte del gremio decidió apoyar al aspirante liberal al Concejo de Sahagún, Roberto Carlos Romero Zapa, conocido como 'Chorrito'.



"Les voy a mandar un mensaje bien sincero a los meseros que están con el 'Chorrito'. Que les quede claro que el 'Galón' no está pintado en la pared, ya conocen al 'Galón'. Si no dejan ese barco abandonado, ahora que el doctor 'Davo' cojamos la Alcaldía y yo al Concejo los voy a tener en la mira, porque no van a ganar plata en los festivales que vamos a hacer bien bueno”, precisa en la amenaza.

Les voy a mandar un mensaje bien sincero a los meseros que están con el 'Chorrito'. Que les quede claro que el 'Galón' no está pintado en la pared, ya conocen al 'Galón'

Al mencionar al "doctor Davo", Elías se refirió al candidato a la Alcaldía de Sahagún Jorge David Pastrana Sagre, apoyado por el movimiento La Ñoñomanía que fundó el ex senador Bernardo 'Ñoño' Elías.



La amenaza generó diversas reacciones airadas en redes sociales y temor entre quienes se dedican al oficio de meseros y hasta vendedores informales que habían manifestado su desinterés por apoyar a Alberto Elías al Concejo.



Tras los múltiples reclamos de sahagunenses seguidores y contradictores, el candidato del Partido de la U anunció que se retira de la contienda electoral, al tiempo que pidió ser disculpado por la ofensa.

"Me siento avergonzado y arrepentido por el video que hice hace pocos días y que desafortunadamente se volvió viral, donde me expreso de manera impulsiva debido a un momento de soberbia. Nada justifica lo que dije en ese video, reconozco que hice mal, yo soy el único responsable de mis actos", confiesa en un escrito publicado en su cuenta de Facebook.



Y agrega, "voy a presentar mi renuncia a mis aspiraciones al Concejo Municipal, quiero además, pedirle disculpas a los meseros, a las personas que mencioné en el video, a las directivas del Partido de La U y quiero pedirles mil disculpas al pueblo de Sahagún".

Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial Para EL TIEMPO Sahagún (Córdoba)

@GudilfredoAv