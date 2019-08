En Sucre no quieren candidatos con pasado corrupto

Los electores en Sucre están buscando en su nuevo mandatario entre siete opciones, algunos son caras nuevas en la política y otros son unos experimentados en el departamentos; sin embargo, la elección del gobernador pasará por quien cuente con hoja de vida limpia y sin pasado de corrupción.



Sobresalen Juan David Díaz Chamorro, que tiene el aval de Convergencia Alternativa por Sucre, un joven exfuncionario de la Gobernación, hijo del asesinado alcalde del Roble, Edaldo 'Tito’' Díaz, y férreo defensor de los Derechos Humanos.



Las mujeres tienen su representación con Sonia Gómez Taboada, de la Coalición Sucre Renace.



Otro nuevo en las justas electorales es Andrés Alfonso Tarazona Parra, por el partido Colombia Justa y Libres.

Representando a los viejos cacicazgos de la región están Héctor Olimpo Espinosa Oliver, ex viceministro del Interior, quien tiene el aval del partido Liberal; el polémico ex representante a la Cámara Yahir Acuña Cardales, quien se inscribió por firmas por el grupo significativo Cien por Ciento por Sucre; y el también ex representante a la Cámara, Eduardo Pérez Santos, con aval de los partido Cambio Radical, Conservador y Centro Democrático.



Según analistas de este pulso político regional, al ex viceministro Espinosa Oliver lo respalda una candidatura de partido, con una lista sólida para la Asamblea departamental, la cual le representaría un 70 por ciento de la votación.

Yahir Acuña otra vez en la contienda

Mientras que Yahir Acuña Cardales -recordado en el país por su captura con un maletín lleno de plata para la compra de votos durante unas jornada electoral- tiene el respaldo del partido de La U y se muestra fortalecido por las 60.000 firmas que le fueron avaladas en la Registraduría, con las cuales inscribió su candidatura por el movimiento ciudadano Cien Por Ciento por Sucre.



Yahir Acuña Acuña Cardales tiene su ‘fanaticada’ entre los electores sucreños, a pesar de cargar el peso de investigaciones por parapolítica y corrupción.



Entre tanto Eduardo Pérez, quien tiene su fortaleza en la coalición con la alcaldía de Sincelejo, se ha venido a menos porque Yahir Acuña, le ha 'mordido' parte del ponqué y ha perdido varios apoyos; así mismo, en los municipios, está perdiendo respaldo, según líderes regionales.

Denuncias en plena contienda electoral

En los últimos días el escenario político de Sucre se calentó luego de que en una sesión de comisión de seguimiento electoral, el candidato Héctor Olimpo Espinosa anunciara que tiene pruebas para denunciar al actual gobernador de Sucre, Edgar Martínez Romero, por constreñimiento electoral dentro de varias dependencias de la administración.



También se vislumbra una fuerte pelea entre las candidaturas de Héctor Olimpo Espinosa y Yahir Acuña, este último podría contar con el respaldo de las maquinarias de Álvaro García, quien aún no define con precisión hacia quien dirigirá su apoyo.



Según Espinosa, el Gobernador estaría exigiendo apoyo para Eduardo Pérez, quien es el candidato del partido de su partido, Cambio Radical.



“El señor gobernador de Sucre viene participando de manera descarada en la consecución de votos para el candidato de su partido. Constriñendo de manera sistemática”, denunció al ex viceministro.





LUZ VICTORIA MARTÍNEZ

Especial Para. EL TIEMPO

Sincelejo