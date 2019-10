El polémico candidato del brazalete electrónico ganó Alcaldía de Bello

Ni una petición de la Fiscalía ni una solicitud de revocación ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) evitaron que el uribista Óscar Andrés Pérez Muñoz fuera elegido, este domingo, como el nuevo alcalde de Bello (Antioquia).

A pesar de que está siendo investigado por los delitos de concusión, cohecho, prevaricato y celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales, por lo que realizó campaña con un brazalete electrónico del Inpec, Pérez obtuvo 41.333 votos (28,75%).

Peticiones fallidas

A principios de octubre, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bello ratificó una medida impuesta el 30 de enero de este año de restricción para salir del país y un mecanismo de brazalete electrónico a Pérez.



A finales de septiembre, la Fiscalía había pedido que se le prohibiera al alcalde electo no participar en política, pero el juez no emitió ninguna restricción para que siguiera en campaña.



Un mes antes, en agosto, el ciudadano Alberto Alzate presentó ante el CNE una petición de revocación de inscripción de candidatura contra Pérez, argumentado una inhabilidad por la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que tenía el entonces candidato.



No obstante, el CNE no aceptó el pedido. “Se confundió la medida de aseguramiento con la condena penal que mediante sentencia judicial se impone, pues el hecho de estar sometido a una o más medidas de aseguramiento, o encontrarse acusado en uno o varios procesos, no desvirtúa el principio de presunción de inocencia”, dijo la entidad.

Su trayectoria

Será la segunda vez que Pérez se desempeñó como alcalde del municipio antioqueño. En el periodo 2008-2011 también estuvo ahí. También fue concejal de Bello (2003-2007).



Después de salir de la Alcaldía, trabajó como Coordinador Aburrá Norte del partido Centro Democrático.



Tiene 43 años y estudios en Administración de empresas, una especialización en Gestión pública y en Alta Gerencia y un magíster en Gobierno, así como un MBA.



EL TIEMPO