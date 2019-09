Las maniobras del partido Pre para avalar a sus candidatos

Dinero para hacer oposición al Gobierno y reposición de gastos para sus candidatos son las exigencias que está haciendo el Partido de Reivindicación Ética (Pre), al cual le otorgaron provisionalmente la personería jurídica y avaló 2.460 candidatos a las elecciones.

La historia del partido Pre parece tener todos los elementos para ser una novela. En la campaña presidencial de 2018 lograron que el Estado los reconocieran como promotores del voto en blanco.



Sin embargo, apenas alcanzaron 60.000 votos y no tuvieron derecho a que les pagaran la reposición de gastos. Luego, comenzaron una lucha incesante ante las autoridades electorales para que les otorgaran la personería jurídica argumentando su llegada al Congreso con Vanessa Mendoza.



El Consejo Nacional Electoral (CNE) se las otorgó en enero de 2018, un mes y medio después de que se cerraran las inscripciones de candidatos para el siguiente congreso, por lo que no pudieron participar en esa contienda.



Como no eligieron congresistas, el CNE les revocó el reconocimiento legal en febrero pasado, pero ellos no se dieron por vencidos. Una decisión temporal del magistrado del Consejo de Estado Carlos Enrique Moreno Rubio se los restableció temporalmente, a tres días de que se cerrara el registro de aspirantes a las elecciones de octubre.



Según Gustavo Adolfo Prado, cabeza visible del Pre, pese al carácter temporal de la decisión, “se puede votar” por sus 2.460 candidatos, “el Estado les tiene que reponer los gastos” y los que ganen “se pueden posesionar y ejercer”.



Adicionalmente, el Pre se declaró en oposición al Gobierno y, según Prado, se tiene que “expedir una resolución” que reconozca esta postura y “nos tienen que dar plata” para ejercerla.

Pero el otro elemento que entra en juego es la “férrea oposición” que Prado dice estarle haciendo a la candidata a la gobernación del Valle Clara Luz Roldán, quien, adicionalmente, es su expareja y con quien dijo tener un hijo.



“Aspiro a la alcaldía de Cali y le estamos haciendo férrea oposición a Clara Luz Roldán, la candidata de Dilian Francisca”, dijo.



Lo cierto del caso es que mientras el mismo Consejo de Estado no tome una decisión de fondo sobre la personería jurídica del Pre, el Estado debe darle dinero para su financiación y, dependiendo de los resultados, podría estar obligado a pagarle por los votos que consiga en las elecciones de octubre.



