'Julián Conrado', cantante de las Farc, es el nuevo alcalde de Turbaco

Hace 8 años, Guillermo Enrique Torres Cueter, excombatiente de las Farc, estaba preso en Venezuela, hace 4 años acompañaba a la delegación de las Farc en la Habana, hoy celebra haber alcanzado la alcaldía de Turbaco, su tierra natal, con más de 16.000 votos.

EL TIEMPO acompañó ayer al nuevo alcalde de Turbaco a su primera jornada electoral, lejos de la clandestinidad, y por el contrario muy cerca de la gente.



El nuevo alcalde de los turbaqueros votó a las 10 de la mañana en el puesto de votación del colegio Posa de Manga, en Turbaco.



Guillermo Enrique Torres Cueter, era conocido con el alias de Julián Conrado Marín, o Julián Ariza Fandiño o Mario en las filas de las Farc.



Este ex combatiente de las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) dice que casi no empuñaba un fusil, “mi mejor arma siempre fue una guitarra”, señala.



Así le recordó ayer a sus electores que saludaban en la calle de paso a las urnas.



“Amando venceros. Es la única forma de vencer siendo felices. Vencer odiando no genera felicidad. En Turbaco y Colombia lo único que queremos es vivir bien, vivir tranquilos, vivir con nuestros problemas solucionados como servicios públicos agua, alcantarillado y que nuestra gente no tenga problemas de salud ni educación”, le dijo a este diario.



Como si fuera para el monte, ‘el cantante de las Farc’ llegó a las urnas con dos mochilas terciadas al hombro y en compañía de su esposa.

“Resulta que el agua no es del Centro Democrático, ni conservadora, ni liberal, el agua es un recurso básico que todos necesitamos seamos de izquierda o derecha”, dice Guillermo Torres.



A su paso saludó ancianos, niños y mujeres.



“En Turbaco están destruyendo el medio ambiente. Vamos a rescatar las cuencas hídricas, porque aquí no se ha implementado un plan de ordenamiento territorial que proteja el medio ambiente y al que se le ocurre montar una cantera o demoler bosques para urbanizar lo va haciendo. Queremos poner el orden ajustados a la constitución, pero también en paz”, señaló.

CARTAGENA