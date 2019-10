Candidato LGBTI en Norte de Santander fue golpeado antes de elecciones

Carlos Rúa, del partido Colombia Renaciente, se autodefinió como "el candidato marica", aspirante al concejo de Villa del Rosario, Norte de Santander. Su peculiar campaña se hizo viral en redes sociales.

Antes de tener aspiraciones políticas, Rúa ha sido un reconocido estilista en una peluquería de Villa del Rosario, un municipio fronterizo de Norte de Santander.



Su candidatura nace en junio, cuando la comunidad LGBTI de la población tomó la decisión de que Rúa fuese el abanderado para ser el candidato que representara sus consignas. Lo hizo abiertamente, autodenominándose como "el candidato marica".



Llevó el eslogan de 'nunca desiguales, siempre iguales', y declaraba de manera efusiva: “Si están cansados de votar por gente que llega al poder y se hacen los maricas, los invito a que voten por un marica de verdad que tiene las ganas y las fuerzas para luchar por ustedes”.



"La idea era mostrar que los del LGBTI podemos ocupar cualquier cargo en el mundo, por eso me mostré como una persona abiertamente homosexual", contó Rúa a EL TIEMPO. También, dijo estar orgulloso de ser pionero en su región, pues fue el primer candidato del LGBTI que aspiró a un cargo público en Villa del Rosario.

A pesar de la exótica y llamativa forma de hacer campaña, Carlos Rúa obtuvo solo 52 votos, el 0,10 por ciento del escrutinio total.



"Este es un municipio violento e inseguro, y la gente sigue escogiendo a los mismos de siempre", declaró el aspirante al concejo. Rúa denuncia que las personas que quedan en el concejo nunca hacen nada, dice que "se hacen los maricas".

La noche del ataque

En la imagen se ve uno de los golpes de los que fue víctima el aspirante al Concejo de Villa del Rosario, Carlos Rúa. Foto: Archivo Particular

Carlos Rúa contó a EL TIEMPO que la noche del pasado sábado 26 de octubre, pocas horas antes del inicio de las elecciones, se encontraba con sus amigos en un puesto de comida rápida. En medio de la tertulia, Rúa recibió una llamada del líder del partido Colombia Renaciente en el municipio de Villa del Rosario.

En esa llamada, se le notificó a Rúa que se llevaría a cabo una reunión en la casa de campaña del partido. La razón del encuentro sería la planeación de la logística del día electoral.



En su relato, el rosariense de 49 años dice que aceleró su cena para cumplir con la reunión imprevista. Cuando llegó al punto de encuentro tocó el timbre, pero nadie contestó. En su versión de los hechos dijo que después de varios minutos de insistencia, decidió sacar el celular para llamar a los de su partido.

En ese momento, asegura, dos hombres con armas de fuego se le acercaron y lo "encañonaron, golpearon y trataron mal". Cuenta Rúa que los delincuentes lo amenazaron y le dijeron que entregara todas sus pertenencias, a lo que él se opuso. En ese momento, "empezaron a disparar al aire y todos los que estaban en las casas de al lado se alertaron y gritaron: ¡mataron a Rúa!".



De acuerdo con la versión de Rúa, los atacantes salieron corriendo después de pegarle al rosariense en la cabeza con el mango de la pistola. El golpe terminó en una intervención médica, pues

La razón del ataque

En su narración, Rúa dice que aún no sabe por qué la reunión imprevista era de tanta urgencia, y que no se explica la razón de que cuando llegó al lugar, no había nadie.



De igual manera, declaró que los hombres que estaban ahí estaban esperando a alguien. "No sé si a mí, pero estoy seguro de que estaban esperando a alguien", dijo.



"No puedo decir que es un ataque homofóbico porque en este pueblo, en el que he vivido mis 49 años, atacan a cualquiera por ser venezolano, anciano o marica. Este es un municipio muy retrógrado, primitivo o ignorante", dijo el excandidato.



"Acá no pueden ver que alguien hable con un homosexual porque ya es marica también", cuenta Rúa sobre la homofobia en el municipio norsantandereano.



Villa del Rosario, Norte de Santander, es un municipio ubicado en la frontera de Colombia con Venezuela. Rúa dice que es la "frontera más insegura de Latinoamérica", haciendo referencia al concepto que se tenía previamente de que era la frontera más activa de Latinoamérica.



:"Acá nos atacan a todos, esto es un pueblo muy inseguro (...) yo no puedo decir que el ataque que sufrí tiene que ver con la homofobia porque ya ni uno sabe por qué lo amenazan", dice el ex aspirante al concejo de su municipio.

ANDRÉS GALINDO FERNÁNDEZ

@agalo98

Escuela de Periodismo Multimedia EL TIEMPO