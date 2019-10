¿Cómo les fue a los famosos que se lanzaron en estas elecciones?

Colombia vivió otra jornada electoral regional y, una vez más, quienes se han hecho notorios en ámbitos diferentes al político quisieron ser protagonistas.

Actores, cantantes, humoristas y hasta reinas de belleza tuvieron su figuración durante la campaña, pero ¿habrán convencido al electorado?



EL TIEMPO le cuenta cómo les fue a los famosos que aspiraron a diferentes cargos públicos.

Elizabeth Loaiza

La modelo aspiraba a un asiento en el Concejo de Bogotá para el periodo 2020-2023. Estaba en la lista cerrada del partido Colombia Renaciente, pero ni para ella ni para ninguno de sus compañeros fueron suficientes los 25.009 votos que recibieron.



Loaiza hizo campaña en redes, aunque no fue suficiente: el electorado no se convenció ni con sus fotos ni con sus propuestas.



Junto con Loaiza también se ‘quemó’ la experimentada Clara López, quien lideraba la lista.

Taliana Vargas

Aunque la ex Señorita Colombia y ex Virreina Universal no aspiraba a ningún cargo de forma directa, sí concursaba por convertirse en la primera dama de Cali: su esposo, Alejandro Eder, era candidato a la Alcaldía de la capital vallecaucana.



Eder, del Grupo Significativo de Ciudadanos (GSC) Compromiso Ciudadano por Cali sacó 133.570 votos (17%) y quedó tercero en la contienda.

Claudia Margarita Zuleta

La hija del cantante vallenato ‘Poncho’ Zuleta aspiraba a la Gobernación del Cesar. No obstante, ni todo el cariño que ha cosechado su padre durante su carrera artística fue suficiente para quedarse con el puesto.



Claudia Margarita, que representaba al Centro Democrático, obtuvo 98.250 votos (19,92%) y quedó segunda en la carrera por la Gobernación.

Miguel Morales

El famoso cantante vallenato y ex miembro de la agrupación Los Chiches quería ser el alcalde de Valledupar. Sin embargo, se quedó corto.



Morales, del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia (AICO), fue tercero en la elección: 21.630 votos (11,86%).

Miguel Morales ya había aspirado a ser el alcalde de Valledupar para el periodo 2012-2015. Sin embargo, tampoco ganó. Foto: Facebook Miguel Morales

Katerine Peláez

La ex participante del ‘reality’ ‘Protagonistas de Novela’ y empresaria se lanzó al Concejo de Medellín por la Alianza Social Independiente (ASI).Sacó 2.369 votos (0,31%) y no estará en la corporación.

Heráldico Andrés Pérez

El actor, más conocido como ‘Aco’ Pérez, quería llegar al Concejo de Valledupar por el GSC Por ti, Valledupar. Sin embargo, solo 844votaron por él y se ‘quemó’ (0,47%).

‘Vargasvil’

El humorista, cuyo nombre real es Crisanto Alonso Vargas deseaba llegar a la Asamblea de Antioquia por el Centro Democrático. Sacó 16.716 votos (0,77%) y se quemó muy cerca de su objetivo.

'Vargasvil' no pudo llegar a la Asamblea de Antioquia. Foto: Archivo Particular

Jorge Luis Colmenares

El hermano de Luis Andrés Colmenares, el joven que murió hace 9 años, en hechos confusos, en el Parque El Virrey, de Bogotá, aspiraba al Concejo de Bogotá por el Centro Democrático y lo logró.Sacó 10.003 votos y ganó su curul.

Jorge Luis Colmenares ganó un asiento en el Concejo de Bogotá. Foto: Archivo particular

