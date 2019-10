Los errores que cometen los candidatos y por los que no son elegidos

iStock

5. No planificar un presupuesto desde el principio: "No es suficiente conocer el tope que rige según las resoluciones del Consejo Nacional Electoral para determinado cargo, es planear cuánto se podrá conseguir y recolectar a través de recursos propios, donaciones o créditos. Muchos candidatos, a mediados del ejercicio electoral, se han quedado sin presupuesto, no pudiendo cumplir con la estrategia planteadas desde el inicio, y lo que es más grave: ilíquidos las últimas semanas cuando son días prioritarios para promocionar el nombre, número, partido y propuestas, logrando atraer a aquellos indecisos que la última semana definen su voto".