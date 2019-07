En Cartagena se inscriben candidatos y arranca carrera por la alcaldía

Las únicas dos mujeres que aspiran a la alcaldía de Cartagena para el periodo 2020- 2024 inscriben hoy sus candidaturas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil.



Ellas son: la candidata del partido de Unidad Nacional (U.) Yolanda ‘la china Wong’ quien se presentará a las 2 de la tarde ante la Registraduría. Wong, abogada y exsecretaria del Interior de la ciudad y exalcaldesa encargada, pone sobre la mesa su amplia experiencia en el sector público.



De otro lado está la independiente Claudia Fadul, quien se inscribirá a las 11 de la mañana por firmas con su movimiento ‘Compromiso por Cartagena´.

Los varones picaron en punta.



El primero en inscribirse fue el joven Sergio Londoño Zurek, por el Partido Colombia Renaciente, quien ya estuvo como alcalde encargado, mostrando carácter y un férreo compromiso con la ciudad, lo que le suma puntos con sus electores.



El pasado lunes, rodeado de un centenar de personas que incluso pusieron en aprietos la movilidad en la Avenida Pedro de Heredia, el excongresista William García, de la Alianza Programática Partido Alianza Social Independiente, hizo oficial su candidatura.



“Durante mi alcaldía nadie tendrá que suplicar por temas como la educación y los servicios públicos”, dijo ante su fanaticada el exdirector de Corvivienda.

Fernando Araujo también llegó esta semana rodeado de gente hasta la registraduría para inscribir su campaña. Foto: archivo particular

‘Enmermelado’ de pueblo se le vio durante toda la campaña al ex canciller de la República, y uno de los colombianos quien sobrevivió al flagelo del secuestro, Fernando Araujo, quien también llegó esta semana rodeado de gente hasta la registraduría para inscribir su campaña.



Lo acompañaron líderes barriales que le hicieron entrega de una urna de cartón donde están depositadas las solicitudes de los cartageneros para el futuro de la ciudad.



Araujo tomó el altavoz y prometió tarifas diferenciales para Transcaribe y mayor seguridad.



También se inscribió esta semana, el polémico veedor ciudadano William Dau Chamat, quien vive en New York desde hace varios años luego de que tuviera que salir de Cartagena por amenazas, pero quien regresó ‘recargado’ y con su movimiento ‘salvemos a Cartagena’ promete erradicar la corrupción.



“No tengo ningún aliado entre los candidatos que van a la Gobernación de Bolívar porque todos son unos corruptos ahí no se salva ninguno” dijo Dau Chamat, quien presentó más de 100 mil firmas de ciudadanos que apoyan sus aspiraciones.



El empresario Nabil Baladi, dueño y exdirector del canal Cartagena, influyente medio de comunicación local, también inscribió esta semana su candidatura.





