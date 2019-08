Belén de Bajirá protestará por decisión de la Registraduría

Tras conocer la decisión de la Registraduría Nacional de incluir a los ciudadanos que votan en Belén de Bajirá en el censo electoral de Mutatá, Antioquia y hacer lo propio en Turbo para quienes votan en Blanquicet, Macondo y Nuevo Oriente, generó rechazo en un sector de estos territorios, actualmente sumidos en una disputa limítrofe entre Chocó y Antioquia.



Pablo Antonio López, representante legal del consejo comunitario de La Larga y Tumaradó, manifestó que esta es una decisión "de muy mal gusto" y que va en contra de lo que ya había ratificado el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac).

"Tanto el Igac y otras entidades ya habían indicado que esos territorios eran del Chocó. Esta decisión es un atropello contra la comunidad y por eso hemos convocado a todas las personas para hacer una manifestación como forma de protesta", expresó López.



Este jueves 29 de agosto a las 4 de la tarde, habrá una reunión temática donde debatirán si la manifestación la harán esa misma tarde, en la noche o el día siguiente. Lo cierto es que sí habrá una protesta.



La afectación de esta decisión, argumentó López, no es solo para los ciudadanos, quienes según él estaban motivados para sufragar por los candidatos de Riosucio, de quienes ya habían escuchado sus propuestas, sino también para los candidatos."Hay candidatos de Belén de Bajirá inscritos para el concejo de Riosucio los cuales se van a ver afectados porque su potencial electoral se irá para otro lado", expresó el líder social..

Esta decisión es un atropello contra la comunidad y por eso hemos convocado a todas las personas para hacer una manifestación FACEBOOK

TWITTER

Por su parte, Henry Chaverra, coordinador del Comité prodefensa Belén de Bajirá, también expresó su descontento con la noticia indicando el Registrador Juan Carlos Galindo "usurpó" funciones que no le corresponden a la entidad que preside.



"Como bajireneses hacemos el llamado vehemente a los organismos de control para que estas actuaciones improcedentes y mal vistas no se sigan presentando en el país. No entendemos por qué el señor Registrador tiene que usurpar decisiones del Igac y del Congreso", expresó Chaverra.



El coordinador también confirmó que habrá una jornada de protesta en contra del Gobierno, especialmente en contra de la Registraduría.

Registrador Nacional desconoce decisiones del IGAC y jueces sobre Belén de Bajirá - Haga clic ver también ☛ https://t.co/2QjY5eWoou — Belén de Bajirá (@belenbajira) August 29, 2019

Por su parte, Fredy Lloreda, alto consejero para la gobernabilidad de Chocó, también se sumó a la voces de protesta sobre el traslado de las mesas de votación a los municipios de Turbo y Mutatá.



"Esta decisión pretende revocar los efectos de una sentencia de tutela que produjo el Tribunal contencioso Administrativo de Cundinamarca que tuteló los derechos de las comunidades de Chocó para votar por su propia circunscripción. Desde ya estamos realizando las acciones pertinentes que permitan revertir la situación y que nuestras comunidades puedan ejercer su derecho al voto por los candidatos del Chocó", expresó Lloreda.



Para las elecciones Presidenciales del 2018, según cifras de la Registraduría, el potencial electoral de Riosucio (Chocó) fue de casi 19.500 personas. En dichos comicios, en Belén De Bajirá hubo 10 mesas de votación donde 1.058 personas ejercieron su derecho al voto.



MEDELLÍN