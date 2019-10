Demandas agitan la campaña en Bucaramanga y Santander

A solo seis días de las elecciones, la carrera por la Alcaldía de Bucaramanga y la Gobernación de Santander se agita por cuenta de los líos judiciales de algunos candidatos.



El candidato a la alcaldía de Bucaramanga, Fredy Antonio Anaya, y el candidato a la gobernación de Santander, Mauricio Aguilar, están esperando que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pronuncie sobre sus candidaturas.

Fredy Antonio Anaya fue notificado de la revocatoria de su aspiración luego de que el Consejo Nacional Electoral encontrara doble militancia al apoyar en actos públicos al candidato Aguilar, quien no es avalado por el partido Cambio Radical, que respalda a Anaya y tiene su propio candidato a la gobernación.



Esta decisión deja en vilo su aspiración, luego de ser uno de los más opcionados para quedarse con el primer cargo del municipio. Los abogados del candidato presentaron el recurso de reposición contra esta revocatoria, que sería definido a más tardar este martes por el CNE.

Mientras tanto, el candidato argumenta que sigue firme con su candidatura en tanto no se conozca la respuesta del Consejo.



Mauricio Aguilar es otro de los candidatos que dependen de que el Consejo Nacional Electoral se pronuncie.



El aspirante al primer cargo del departamento fue demandado por doble militancia el pasado mes de septiembre.

El demandante argumenta que Aguilar estaría inhabilitado por recibir el apoyo de su hermano, el senador de Cambio Radical Richard Aguilar, quien se ha visto recorriendo el departamento haciendo proselitismo político a favor de Mauricio, ya que este no cuenta con el aval de este partido.



Por su parte, el Consejo Nacional Electoral se fijó como meta responder a todas las demandas de este tipo antes de este martes, por lo que se espera que se conozca una decisión definitiva con respecto a estas dos candidaturas, teniendo en cuenta que ambos aspirantes son favoritos.

Por los lados del partido de ‘la U’, causó polémica la particular directriz del director de la colectividad, Aurelio Iragorri, donde da la orden obligatoria a todos los candidatos del departamento que están avalados por esa colectividad de enviar un video apoyando a la candidata a la Gobernación de Santander de este partido, Ángela Hernández.



“Dirección del partido se permite solicitar de manera obligatoria el envío de dicha grabación al correo prensa”, decía el comunicado.

A todo este clima se sumó la polémica que ronda a la candidata a la alcaldía de Bucaramanga Claudia Lucero López, tras un reto que le lanzó al exalcalde de la ciudad, Rodolfo Hernández, que apoya la candidatura de Juan Carlos Cárdenas.



El pasado martes, López dijo que a Hernández le quitaron la visa a Estados Unidos porque habría sido acusado de corrupción, y lo retó a que en 72 horas viajara con su familia a ese país.



La candidata fue más allá y dijo que si lograban entrar, ella declinaría su aspiración, y en caso contrario debería renunciar el candidato Cárdenas.



El exalcalde, que no viajó, le respondió a la candidata que sí tenía visa, mientras su hijo, Luis Carlos Hernández (involucrado en un caso de soborno para la adjudicación de un contrato de basuras que no se firmó), sí ingresó a Estados Unidos y le exigió por redes a López que renunciara.



La candidata, sin embargo, dijo que el que debía renunciar era Cárdenas, porque Hernández no viajó a los Estados Unidos.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

EL TIEMPO

BUCARAMANGA