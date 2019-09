Cotes y Caicedo, protagonistas de campaña a Gobernación del Magdalena

En medio de cuestionamientos, investigaciones y campañas autodenominadas austeras y de opinión se desarrolla el debate político a la Gobernación del Magdalena, donde cuatro candidatos mantienen una disputa que se encuentra en su punto más álgido.



El debate electoral se ha visto empañado por ataques a través de jingles y propagadas negativas lanzadas de unas campañas a otras. He ahí donde han tomado protagonismo los coros que ya son arengas de los adeptos de Carlos Caicedo y Luis Miguel Cotes, conocido como 'Mello'.

El grupo de los Cotes, a través de uno de sus miembros más carismáticos, Luis Miguel el ‘Mello' Cotes, del movimiento Magdalena Gana, busca por tercer periodo repetir gobierno en el departamento y para lograrlo cuenta con el respaldo de la maquinaria política de la región y un amplio bagaje en la manera de hacer campaña.



Esas características, le valieron hace cuatro años para que Rosa Cotes sin tener una mayor preparación y pese a estar casada con Chico Zuñiga, un exalcalde de Santa Marta bastante cuestionado, obtuviera una victoria aplastante contra sus contendores.



Pero esta vez el panorama no es el mismo, pues Cotes, sobrino de Rosa Cotes, quien ya fue Gobernador en una ocasión, además de cargar encima con una investigación de la Procuraduría por supuestas irregularidades en la construcción de la Vía de la Prosperidad, enfrenta a una nueva fuerza política que ya está posicionada en Santa Marta y que pretende expandirse al departamento.



Se trata del movimiento Fuerza Ciudadana de Carlos Caicedo Omar, quien llegó a la Alcaldía de Santa Marta en el periodo 2012-2015, según expertos locales por medio del voto de opinión.



Caicedo siempre ha tenido grandes aspiraciones como dirigente público, recientemente postuló su nombre como candidato la Presidencia de la República y consiguió con su campaña cierto reconocimiento nacional, pero mucho más en su departamento de origen, donde en esta ocasión se ha propuesto quitarle el poder a los que él denomina clanes políticos tradicionales.



Sin embargo, las cosas para Caicedo tampoco están muy claras, pues si bien goza de una gran aceptación, procesos judiciales e investigaciones disciplinarias por sobrecostos en proyectos y obras inconclusas empañan su hoja de vida.



De hecho, el líder de Fuerza Ciudadana ya tiene en su contra una inhabilidad de la Procuraduría que, de ratificarse en segunda instancia, podría dejarlo imposibilitado de aspirar a un cargo público durante 12 años.

La pelea por la Gobernación del Magdalena está muy justa y sin un claro protagonista Foto: archivo particular

Aún con sus investigaciones y líos jurídicos, Cotes y Caicedo son para los más opcionados para ocupar el palacio Tayrona como Gobernador de los magdalenenses.



El experto político, Diego Velásquez, consultado por EL TIEMPO considera que la pelea entre estos dos candidatos está muy justa, sin un claro protagonista, no obstante, la guerra que se ha desatado entre ambas campañas con ataques de lado y lado, además de los pendientes que tienen con los órganos de control, ha hecho posible que quienes vienen atrás en carrera comiencen a restarle cierta votación y figuren como una buena opción en medio del ambiente de polarización".



"En política cualquier cosa puede suceder, si las elecciones fueran hoy no habría certeza de quien es el Gobernador del Magdalena, lo que sí es evidente es que el grupo Cotes ha perdido mucho terreno con relación a las elecciones pasada, mientras Caicedo ha crecido y posee cada vez una acogida mayor ya no solo en la capital sino en varios municipios", precisó.



Para Velásquez tampoco hay que descartar al exdiputado y profesor Robinson Morelo, cuya candidatura que fue avalada por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, ha logrado una muy buena aceptación entre la gente a pesar de las limitaciones en logística y recursos que posee esta campaña.



"Morelo es un excelente candidato, en su periodo como diputado demostró sus buenos oficios y que puede llegar a ser una excelente opción como gobernante de los magdanensnes", añadió el experto.



Mientras Cotes y Caicedo protagonizan grandes concentraciones en Santa Marta y municipios centrales, Morelo se ha dedicado con una pequeña comitiva a visitar zonas apartadas donde pulula la pobreza, recorrer calles, subirse en buses y pararse en los semáforos para dar a conocer una propuesta alternativa.

...si las elecciones fueran hoy no habría certeza de quien es el Gobernador del Magdalena, lo que es evidente es que Cotes ha perdido terreno, mientras Caicedo ha crecido

El exdiputado, quien se hace llamar 'la mejor opción', tiene a su favor que no cuenta con ninguna investigación judicial ni de entes de control, por lo que pregona de tener una hoja de vida intachable; además de la simpatía de un nutrido grupo de estudiantes universitarios que lo acompañan tanto en Santa Marta como en sus correrías en el Magdalena.



Pero los 23.188 kilómetros que tiene de extensión el departamento, también muestran en el mapa a un candidato desde la subregión Sur. Se trata del diputado del Polo Democrático, Eduard Torres.



El docente banqueño hace su campaña en las zonas de mayor concentración de pobreza de los municipios de las subregiones del Río y Sur, donde tiene sus adeptos y los que asegura son su carta fuerte de cara a las elecciones de octubre.



El ‘Profe Torres’ ha revalidado su candidatura con el apoyo de los líderes del Polo y el apadrinamiento del senador Jorge Robledo.



El optimismo reina en cada campaña, mientras tanto por ahora no hay nada escrito de cara al 27 de octubre, día cuando los casi 900 mil ciudadanos que acostumbran a votar en el Magdalena se pararán frente a las urnas para elegir entre la continuidad de los Cotes o apostarle al Caicedismo, cuyo trabajo también tiene un referente en la ciudad.



Morelo y Torres son, entre tanto, las nuevas propuestas para renovar la política regional y esperar que algunos de estas cuatro opciones gestionen las soluciones de fondo a tantos problemas que sufren las comunidades de este departamento.





ROGER URIELES

Especial para EL TIEMPO

Santa Marta

En Twitter: @rogeruv