Pelea por votos en redes, así va carrera por Gobernación de La Guajira

Seis candidatos se encuentran aspirando a la Gobernación de La Guajira, un cargo por el que han pasado en los últimos ocho años unos 14 gobernadores entre electos y designados; cuatro de ellos elegidos popularmente y en líos con la justicia.



Esta situación de interinidad ha sumido al departamento en una ingobernabilidad y letargo administrativo, que ha causado grandes brechas y se refleja en los altos índices de pobreza, desnutrición, la falta de agua, oportunidades y de recursos, entre numerosos aspectos.

El debate en estos momentos tiene polarizado al departamento, en donde seguidores y los propios candidatos utilizan las redes sociales para tocar temas espinosos de la vida privada y pública de los adversarios y prender el debate a base de escándalos.



“Están los mismos con las mismas. Mientras que los movimientos alternativos aún no han creado un grupo que genere credibilidad, que la gente le camine y se vuelvan completamente tumultuosa alrededor de eso y se diga es algo diferente”, señala el investigador y catedrático Alberto Celedón, quien al igual que otros expertos en el tema político de La Guaira coincide en asegurar que ven a los candidatos en cuerpo ajeno.

Por su parte, el periodista y analista Alfredo Orcasistas, asegura que las campañas políticas se siguen realizando igual que en años anteriores con caravanas, movimientos de carros y sin propuestas.



“Hoy tenemos que ser más propositivos, en La Guajira estamos cansados de que nos muestren las debilidades de nuestro departamento, quisiéramos que se construyeran liderazgos desde las potencialidades y esos son los planteamientos que quisiéramos escuchar de quienes aspiran a dirigir la gobernación”, puntualiza.

Los hombres que van tras la gobernación

Los nombres que buscan la gobernación de La Guajira son: Fabián Fragozo Hani (Alianza Verde), Luis Fernando Guerrero Mercado (Colombia Justa Libres), Delay Manuel Magdaniel Hernández (Adelante Mi Guajira y coavalado por los partidos Alianza Social Independiente, ASI y el Centro Democrático).



También postularon sus nombre Armando Pérez Araujo (Polo Democrático Alternativo), Jorge Eduardo Pérez Smit (De la mano del Pueblo), y Nemesio Raúl Roys Garzón (Conservador con coaval de los partidos de la U, Cambio Radical y Colombia Renaciente).

Los movimientos de los partidos

De esta bajara ya hay tres candidatos que suenan con fuerza y que hacen reparten de los políticos tradicionales que han gobernado a La Guajira en los últimos 30 años. Se trata de Magdaniel, Pérez Smit y Roys.



Sin embargo los expertos no descartan la unión entre Magdaniel y Pérez Smit o alguno de estos se sume a la campaña de Roys, quien posee el mayor número de fuerzas aliadas. Mientras que el menos visible o del que casi nada se conoce es de Guerrero.

El respaldo de los políticos tradicionales

En cuanto a los respaldos, Magdaniel que nunca ha aspirado a un cargo de elección popular, se desempeñó hasta hace menos de un año como Secretario de Planeación departamental, luego de pasar por la Secretaría de Obras.



Lleva la marca del exgobernador Wilmer González Brito, quien se encuentra prófugo de la justicia y fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a 10 años de cárcel por hechos de corrupción en su elección, en noviembre de 2016.



Mientras que Pérez Smit es hijo del exgobernador de La Guajira Jorge Pérez Bernier, considerado en su momento como el máximo líder del desquebrajado movimiento ‘Nueva Guajira’ que llegó a colocar en su época tres gobernadores y ayudó a reelegir a Ballesteros.



Pérez Bernier, quien permaneció 20 meses preso y recobró su libertad por vencimiento de término, es investigado por peculado, la Fiscalía lo acusa de haberse apropiado de al menos 26.000 millones de pesos destinados a la construcción de megacolegios en La Guajira.



Por su parte, Roys cuenta con el respaldo de los representantes a la Cámara María Cristina ‘Tina’ Soto y Alfredo Deluque, este último, lo hizo nombrar como subdirector Nacional de Prosperidad y luego como Director General de esta entidad.



También recibe el apoyo de la exgobernadora Tania Buitrago, quien fue encargada de la gobernación gracias a Deluque, actualmente es la presidenta del director departamental del Partido de La U en La Guajira.



Es hijo del exgobernador Hernando Deluque Freyle, quien formaba parte del movimiento Nueva Guajira y no terminó su mandato por un fallo del Consejo de Estado que le anuló la elección al detectar irregularidades en su elección. También fue condenado por la Corte Suprema de Justicia a nueve años de cárcel por corrupción.



Algunos analistas en La Guajira se atreven desde ya a pronosticar que la puja a la gobernación está entre Nemesio y Delay, a quienes le reconoce su preparación y profesionalismo, “quiñan actualmente no por sus propuestas si no por el entorno. Porque tienen todo el patrimonio endiosado de la politiquería nuestra, están con los tradicionales, que colocan los votos, que saben cómo se llega y están más organizados”.

Más reacciones

Por su parte el profesor Alberto Celedón, lamenta que el debate no gire en torno a las propuestas, sino a las alianzas y que los candidatos no muestren su posición frente a temas tan sensibles como el fraking, la explotación de yacimientos mineros con efectos negativos con las comunidades indígenas, la crisis de la educación y de la Universidad de La Guajira, temas de migración, entre otros.



Lo que si es cierto es que el debate en La Guajira, se realiza en medio de una gran polarización y de una batalla campal en redes sociales, en la que los seguidores de los tres candidatos con mayor opción se sacan los trapos al aire.

RIOHACHA