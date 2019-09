En Riohacha todos dicen tener fórmula contra  problemas de la ciudad

Nueve de diez candidatos inscritos a la alcaldía de Riohacha, La Guajira, continúan su trabajo proselitista con miras de llegar a ocupar el primer lugar.



Entre ellos se destaca una mujer y un candidato que recoge recursos en una urna de cristal para financiar su campaña. Todos aseguran tener la fórmula para mejorar la calidad de vida de los riohacheros y de la ciudad.

Los candidatos son: Jesús Antonio Ariza Acosta (Polo Democrático Alternativo); José Ramiro Bermúdez Cotes( Partido Liberal); Gersson Jair Castillo Daza (Grupo Significativo Riohacha Decide); Dulmis Manuel Cúrvelo Gámez (Partido Colombia Justa Libres); Manuela Josefina Deluque Mejía, (Unión Patriótica); Pablo Emilio Fonseca Deluque (Centro Democrático); Wilder Navarro Quintero, (Grupo Significativo Riohacha Puede); Blas Antonio Quintero Mendoza (Partido Conservador); Euclides Manuel Redondo Peralta (Reivindicación Étnica “Pre”).



Sin embargo, el debate gira en torno a cuatro candidatos quienes tienen la mayor fuerza: José Ramiro Bermúdez, exconcejal de Riohacha en dos oportunidades; Gersson Castillo, quien aspira por primera vez a un cargo de elección popular; Blas Quintero, quien se ha desempeñado como diputado, concejal y secretario de Gobierno de Riohacha; y Euclides Redondo, tres veces concejal de la capital de La Guajira.



En las últimas horas, José Ramiro Bermúdez recibió el apoyo del exconcejal Leandro ‘Toca’ Mejía, quién fue el primero en declinar a su aspiración a la alcaldía de los 10 candidatos inscritos en esta contienda.



Por su parte, Manuela Deluque es la única mujer del grupo que aspira a la alcaldía y, según cuenta, decidió lanzarse a la arena política, al ver la baraja de candidatos postulados y que han participado de gobierno anteriores sin mayores resultados.

Mientras que Euclides ‘Quille’ Redondo inició su proceso de recolección de firmas por el grupo significativo ‘Familia es familia’, con una urna de cristal para recibir los aportes del pueblo con el cual espera financiar su campaña, aspira llegar sin ataduras, sin comprometer presupuesto y con autonomía. Pese a recoger 31 mil firmas, a última hora, terminó inscribiéndose por el partido de Reivindicación Étnica “Pre”, tras indicar que el Consejo Nacional Electoral no dio respuesta a tiempo sobre si estaban habilitados o no.

Los apoyos y lo que proponen

En cuanto a los apoyos de los candidatos a la alcaldía de Riohacha, las fuerzas políticas tradicionales se aglutinan hacia dos candidatos: José Ramiro Bermúdez, quien pese a lograr el aval luego de una encuesta en del partido Liberal, no recibe la fuerza de los caciques políticos que tradicionalmente han militado en esta colectividad, por el contrario se sumaron a la campaña del candidato del partido Conservador Blas Quintero, quien además recibe el apoyo de los dos representantes a la Cámara con que cuenta La Guajira, María Cristina Soto y Alfredo Deluque.



Jesús Ariza quiere derrotar la politiquería y la corrupción para contribuir a la solución de la problemática de Riohacha diciendo: ¡Basta Ya! Propone una revolución educativa para que Riohacha se vuelva competitiva, la reactivación del empleo público a través de obras de infraestructura y la remodelación del mercado público, para dinamizar el comercio.



José Ramiro Cotes es el candidato más joven, con 36 años. Sueña con una Riohacha orientada al turismo para la generación de ingresos y la empleabilidad. Así mismo, le apuesta al emprendimiento en todas las iniciativas que sean viables y en reformar el estatuto tributario para atraer inversión.



En tanto, Gersson Castillo recogió más de 40 mil firmas para lograr la certificación ante la Registraduría. Confía en su capacidad de liderazgo y experiencia, de llegar será de trabajo permanente, organizado y disciplinado, con todas las herramientas necesarias para competir por la administración distrital.



Por su parte, el médico Dulmis Cúrvelo Gámez promete aumentar los espacios culturales, deportivos y los espacios de esparcimiento. Espera rescatar la dignidad administrativa para quitar el manto de la corrupción y poder generar confianza administrativa que a nivel nacional.



El propósito de Manuela Deluque, de llegar a la Alcaldía, es combatir la crisis financiera y administrativa. Entre sus propuestas se encuentra soluciones en servicios públicos, salud, educación y empleabilidad, además de empoderar a las mujeres en la conformación de empresas asociativas.



Mientras que la apuesta de Pablo Fonseca se basa en ayudar a Riohacha a salir de la crisis en que se encuentra y posicionarla como un verdadero Distrito Turístico. Ofrecerá incentivos tributarios para la inversión privada que apunten a la generación de empleo y el turismo. Espera convertir a Riohacha en una despensa agrícola.



Blas Quintero Mendoza sueña con llegar a la administración distrital, para devolverle los derechos a su gente, la confianza y credibilidad en la institucionalidad y hacer que los riohacheros se encaminen al cambio.



Por su parte, Wilder Navarro, les dará prioridad a las mujeres. Convertirá la actual Dirección de Mujer, en el instituto de La Mujer. Gestionará la construcción y dotación en Riohacha de un Centro Integral de Prevención y Rehabilitación del alcoholismo y la drogadicción, construirá El Pilóndromo, que será un centro, coliseo y escenario para grandes espectáculos.



Finalmente, la campaña Euclides Redondo Peralta, quien estuvo inhabilitado por la Procuraduría 12 años, está basada en la honestidad y honradez. Asegura que no estudió por falta de recursos y está orgulloso de ser un empresario que genera empleo. Su campaña no está rodeada de políticos tradicionales.

RIOHACHA