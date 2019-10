Nueve derrotados en Gobernación aceptaron estar en la Asamblea

Pese a que desde el pasado domingo se conocieron las votaciones finales para elegir a alcaldes y gobernadores en el país, muchos de los que perdieron pero obtuvieron la segunda mayor votación aún no se deciden si asumirán una curul en concejos o asambleas.



Dicho anuncio se debe dar 24 horas después de realizado el escrutinio oficial, labor que no tardará más de una semana.

En Bolívar, por ejemplo, tras la victoria de Vicente Blel para la Gobernación, el segundo, Hernando Padaui, ya confirmó que ocupará su curul en la Asamblea. En el caso de Cartagena, William García, aún no confirma su presencia en el Concejo.



El mismo caso ocurre en La Guajira, donde el segundo en la lista para la gobernación fue Delay Manuel Magdaniel, quien confirmó su presencia en la Asamblea para el periodo 2020 - 2023, mientras que en Riohacha, Blas Quintero aún no confirma si estará en el Concejo.

En Magdalena, tanto Luis Miguel Cotes como Juan Carlos Palacio, confirmaron que estarán en Asamblea y Concejo respectivamente.



Nicolás Petro, segundo en las elecciones para la gobernación del Atlántico, dijo que asumirá su puesto en la Asamblea, desde donde hará control político a la electa Elsa Noguera. En Barranquilla, el candidato a la alcaldía Antonio Bohórquez, manifestó que tomará una decisión esta semana tras los escrutinios.



En Risaralda y Pereira, tanto Diego Naranjo como Mauricio Salazar anunciaron su presencia como diputado y concejal, respectivamente, durante sus discursos en la noche del domingo.



Camilo Gaviria, en Caldas, confirmó que tomará su curul en la Asamblea. Por su parte, Jorge Hernán Mesa, aún no confirma si ocupará su silla en el Concejo de Manizales.



En Quindío, Álvaro Arias dijo que estará en la Asamblea, mientras que Piedad Correal rechazó el Concejo de Armenia.



A través de redes sociales, Roberto Ortiz aseguró que tras su derrota frente a Jorge Iván Ospina en Cali, tomará su lugar en el Concejo de la ciudad.



En el caso de la contienda por la Gobernación del Valle, Griselda Restrepo confirmó que estará en la Asamblea.

Tras su derrota en Cúcuta, Jorge Acevedo aseguró que ocupará su curul en el Concejo, mientras que Juan Carlos García aún no define si estará en la Asamblea de Norte de Santander.



En Nariño, Damir Bravo confirmó que tomará su curul para la Asamblea. De igual forma, Nicolás Martín Toro señaló que también estará en el Concejo de Pasto.



En Antioquia, donde el uribismo fue derrotado, el candidato a la gobernación Andrés Guerra, indicó que tomar o no la curul en la Asamblea no depende de él, sino del partido.



Alfredo Ramos, cuya caída fue sorpresiva contra Daniel Quintero en las elecciones de alcaldía en Medellín, prefirió no referirse al tema durante su discurso y se desconoce si acogerá el escenario de llegar al Concejo.

