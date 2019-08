La reñida disputa entre conservadores por la Alcaldía de Montería

En la Registraduría de Montería aparecen inscritos para aspirar por la Alcaldía de esa ciudad Carlos Ordosgoitia Santana, con el movimiento Ahora La Gente; Salin Ghisays Martínez, con el movimiento Lealtad Con Montería; César Obeid, por el Polo Democrático Alternativo; Luis Alfredo Jiménez, de Alianza Social Independiente; Yasser Alvear, del Partido de Reivindicación Étnica y Luis Ballesteros, avalado por Colombia Humana.

Pero aunque son seis los candidatos, la puja por el poder municipal se centra especialmente en dos aspirantes de estirpe conservadora, y quienes tienen como respaldo político a los dos pesos pesados de esa colectividad en Córdoba.



Se trata de Carlos Ordosgoitia, quien cuenta oficialmente con el aval azul y que tiene como padrino político al senador David Barguil; además de Salin Ghisays Martínez, inscrito a través de firmas por no conseguir el respaldo de su partido pese a los esfuerzos que hizo la senadora Nora García, quien abiertamente respalda dicha candidatura.



Ordosgoitia promete hacer reformas al sistema de gobierno en la capital de Córdoba, señalando que centrará sus esfuerzos en la atención directa de la gente. De paso, critica a la actual administración de Marcos Daniel Pineda, por hacer millonarias inversiones en obras civiles dejando de lado los programas de fortalecimiento social.



"Estamos proponiendo un gobierno incluyente, que se centre en la gente, un gobierno en el que se generen alternativas para que los ciudadanos también avancen, porque el desarrollo no son obras de infraestructura únicamente, sino oportunidades para que se mejore la calidad de vida de la gente, que tengan un ingreso digno para el sustento de sus familias, que tengan opciones de empleo", asegura Carlos Ordosgoitia.



Una de las estrategias que utiliza para captar seguidores es la de ponerse en los zapatos de un trabajador monteriano, ya sea en un oficio informal o un trabajo formalizado. Se hizo taxista por un día, fue extractor de arena del río Sinú y durmió una noche en una casa de uno de los sectores más deprimidos de Montería.

"Hay que conocer y vivir en carne propia las necesidades de los monterianos, por eso me pongo en los zapatos de la gente normal porque por ellos es que vamos a hacer este trabajo social", aseguró Ordosgoitia.



En la otra orilla de la competencia por la Alcaldía de Montería se encuentra Salin Ghisays, quien al igual que Ordosgoitia, cuenta con gran favoritismo en las clases populares.



Aunque no pudo conseguir el aval del Partido Conservador, logró inscribir su candidatura con el respaldo de 167.756 firmas que recogió para llevarlas ante la Registraduría y de esa manera quedar legalmente inscrito.



Por haber sido secretario de gobierno del actual mandato municipal y estar respaldado por la senadora Nora García, madre del alcalde Marcos Daniel Pineda, a Ghisays lo identifican los monterianos como el candidato de la administración. Sin embargo, ese señalamiento tiene cierto aire de conveniencia por el alto nivel de popularidad que tiene el mandatario local gracias a las obras de embellecimiento que ha adelantado en la ciudad.



"Montería no puede improvisar con propuestas irresponsables y que no tienen fundamento, por el contrario, la ciudad tiene que continuar por el sendero del progreso, del desarrollo urbanístico y de las oportunidades para quienes vivimos en nuestra amada ciudad que avanza a pasos acelerados", asegura Ghisays en concordancia con los preceptos del actual alcalde.

En su estrategia de campaña puso en marcha el plan 'Ruta Verde', que a través de la bicicleta llega a los rincones de la zona rural y urbana de la capital de Córdoba, pensando en conocer, en terreno, las necesidades del ciudadano.



Con esa línea de trabajo proyecta la consolidación de la estrategia Agrópolis del Sinú, la adquisición de un banco de maquinaria amarilla para atender y mantener sin contratiempos administrativos las vías terciarias, fortalecer la entrega gratuita de bicicletas para estudiantes de la zona rural, dinamizar las cadenas productivas con seguro de compra de cosecha, y abrir espacios para inversionistas que garanticen generación de empleo.



Además, el ejercicio de campaña en bicicleta pretende implementar su uso masivo y fortalecer a Montería como Ciudad Verde, resaltó.



"Los monterianos vamos a demostrar que Montería está por encima de las vanidades, los egos y las disciplinas partidistas. No vamos a perder el rumbo que nos ha costado tanto lograr", recalcó Ghisays.

