Candidato al Concejo de Cartagena denuncia amenazas del Clan del Golfo

El candidato al Concejo de Cartagena Luis Caraballo vive por estos días sus horas más aciagas por cuenta de llamadas intimidantes y amenazas que recibe de un grupo delincuencial que dice ser una célula del Clan del Golfo.



Caraballo es actualmente edil de la localidad uno, también llamada localidad turística y del Caribe, y denunció ante la Fiscalía General de la Nación que desde el jueves pasado recibe llamadas amenazantes y es objeto de seguimientos.



“Mira a ver cuándo es que vas a llevar la p.. plata. Mira a ver qué es lo que estás haciendo porque te vamos es a quitar la plata y después te vamos es a matar. No juegues con candela…”, se escucha en una grabación a una llamada que presentó el candidato como pruebas en la denuncia.

Luis Caraballo bueca llegar al cabildo Distrital con el aval de los partidos Centro Democrático y Mira



“Desde el día jueves de la semana pasada recibo llamadas: primero me pidieron 20 cajas de munición, que porque ahora ellos están encargados del sector y tienen que hacer una limpieza, pero que también estaban pendientes de mi protección que saben por dónde me movilizo y a qué hora”, le dijo el candidato al cabildo a la radio local.



Según el aspirante, el fin de semana durante una reunión política recibió una nueva llamada amenazante donde le indicaban el lugar dónde se encontraba, con qué líderes de la comunidad estaba e incluso, con detalles, la ropa que tenía puesta.



“Cómo les he dicho que no tengo nada que ver con armas ni munición, ahora me piden 5 millones de pesos”, agregó Caraballo.



