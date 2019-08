Candidata a la Asamblea reparte condones con su foto en Santander

Hay 204 aspirantes en la ‘carrera’ por ocupar uno de los 16 asientos en la Asamblea de Santander el próximo año, uno de ellos es Brenda Carmenza Abril Avella, una mujer que por primera vez se lanza a ocupar un cargo político.



La candidata, quien hasta ahora era una desconocida en el espectro político del departamento, ha sido vista en las últimas semanas repartiendo condones con su foto en las calles de municipios de Santander.

“El condón representa seguridad, amor y no solo como un instrumento de protección a la salud, sino como un lema se seguridad que debería adoptar todos los miembros de la sociedad”, asegura la candidata.



Esta mujer, nacida en el municipio de San Miguel en la provincia de García Rovira, ha sido representante de los usuarios de las EPS en la lucha constante por exigir medicamentos, procedimientos médicos y tratamientos para los pacientes.

"Siempre he sufrido al ver como la juventud está acabándose con el problema del sida y ahora se está propagando muchísimo. Dios me iluminó para que esa fuera mi publicidad porque tenía un fin educativo", dice Abril.



Pretende repartir veinte mil sobres con preservativos, sin embargo a la fecha solo tiene hechos 18.000, pues el presupuesto es de su bolsillo. "Los que me están apoyando en mi campaña son mis tres hijos y me dieron 500 mil pesos para hacer esto", enfatiza Abril.

​

Esta no es la primera vez que se ve una publicidad política curiosa en el departamento, en las pasadas elecciones legislativas, una candidata a la Cámara de Representantes usó un jingle sugestivo con gemidos que hacían alusión a su número en el tarjetón, 101.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

BUCARAMANGA