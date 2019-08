Candidata a la alcaldía de Bucaramanga se comparó con Jesús

Se trata de la candidata Claudia Lucero López, quien aspira a la alcaldía de Bucaramanga por el movimiento Hagamos Ciudadanía y cuenta con el aval del Centro Democrático y el partido Liberal.



El discurso lo estaba dando en una reunión política que se efectuó en la cancha del barrio Miraflores, en la comuna 14 de la capital santandereana.

“La próxima reunión volveré y como Jesús entró a Jerusalén exaltado por todos, así entraré yo a la comuna 14 y se iluminará el cielo”, dijo la candidata mientras era ovacionada por una multitud.



Estas declaraciones fueron rechazadas por monseñor Camilo Fernando Castrellón, quien hace parte de la iglesia católica y se desempeña como obispo de Barrancabermeja.

“Es en el fondo una tendencia de mecanismo de mesianismo y, personalmente, creo que ese mesianismo es muy peligroso para la democracia”, enfatizó Monseñor.

Este es el video en el que una candidata a la Alcaldía de #Bucaramanga se compara con Jesucristo. La iglesia católica rechazó su discurso. Más información aquí >> https://t.co/SNDWzCtfcq https://t.co/fVgkh0Cu9N pic.twitter.com/b8eu3HCOsx — EL TIEMPO Colombia (@ColombiaET) August 29, 2019

Agregó monseñor: “es como tomar al pie de la letra el evangelio y aplicárselo a sí misma. Está diciendo: lo que le pasó a Jesús me va a pasar a mí y lo que le pasó a Jerusalén le está pasando a Bucaramanga, que me está esperando a mí”.



Por su parte, Erika Tatiana Sánchez, coordinadora de la campaña de Claudia López, aseguró que no es interés de la candidata hacerse ver superior, “se está tergiversando la información, porque cuando se hace mención a Dios es haciendo alusión a que es una persona creyente y que siempre encomienda a Dios en todas las acciones”.



MARÍA ALEJANDRA RODRÍGUEZ

Corresponsal EL TIEMPO

Bucaramanga.