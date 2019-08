Los candidatos con las campañas más curiosas de estas elecciones 2019

Están en marcha las campañas políticas para estas elecciones regionales 2019 y ya hay algunos candidatos que, con base en sus jefes de prensa o un asesor de imagen, han optado por formas un tanto excéntricas de llamar la atención.

Desde candidatos que ponen imprimen la imagen de su campaña en objetos que luego reparten a los ciudadanos, hasta candidatos que aprovechan su condición de ‘minoría’, o que hacen parte de alguna comunidad, para atraer el voto de los ciudadanos.

“Este tipo de publicidad no funciona, solo generan un alboroto momentáneo y, aunque se pueden volver virales, solo son noticia de un día.Para que una campaña sea exitosa debe tener una estrategia definida, con objetivos claros de comunicación, no con un solo hecho viral”, asegura Gina Zabaleta, asesora de comunicación gráfica y política.



“Ocasionalmente estas cosas llaman la atención de algún medio y el candidato consigue una entrevista o algo, pero luego solo será recordado por haber sido graciosos”, sentenció Zabaleta.

'El candidato marica' al concejo de Villa del Rosario, Norte de Santander

Carlos Rua, candidato de Colombia Renaciente al Concejo de Villa del Rosario, Norte de Santander. Foto: Archivo particular

“Si están cansados de votar por gente que llega al poder y se hacen los maricas, los invito a que voten por un marica de verdad que tiene las ganas y las fuerzas para luchar por ustedes”, este es el Eslogan de Carlos Rua, su candidato marica al concejo de Villa del Rosario, según él mismo expresa en su campaña.



Rua cuenta con el aval de Colombia renaciente para su candidatura al concejo 2020-2023. Este candidato es un referente de la comunidad LGBTI en este municipio y se le reconoce por su activismo en los concursos de belleza transgénero.



Bajo el eslogan “Nunca desiguales, siempre iguales” el candidato se ha comprometido a trabajar por la inclusión, la tolerancia, el amor y el respeto en Villa del Rosario.



La comunidad LGBTI en cabeza de Wilson Castañeda, director de Caribe Afirmativo, respalda la candidatura de Rua.



"Todos los candidatos tienen libertad de hace la publicidad de su campaña como les parezca más conveniente. En este caso si el candidato Rua decidió usar ese eslogan en su campaña, nos parece bien y no creemos que ofenda a la comunidad", explicó Castañeda.



Además, el Director de Caribe Afirmativo afirmó que es muy valioso que cada vez haya más candidatos abiertamente gay y que la intención no es que la misma comunidad LGBTI vote por el candidato en cuestión, sino que se considere al candidato como un contendiente más y que sus propuestas vayan en pro de todas las personas de la población que aspira a gobernar, no solo de la comunidad gay.



"Para defender los derechos LGBTI y hacer políticas alrededor de esta, ya hay organizaciones y fundaciones. La idea es que el candidato sea considerado como igual a los otros y que sus ideas sean analizadas de la misma forma", sentenció Castañeda.

La candidata que reparte condones por la asamblea de Santander

La candidata pretende repartir 7 mil condones en estos dos meses que quedan para las elecciones. Foto: Suministrada

Hay 204 aspirantes en la ‘carrera’ por ocupar uno de los 16 asientos en la Asamblea de Santander el próximo año, uno de ellos es Brenda Carmenza Abril Avella, quien opta por primera vez a ocupar un cargo político.



La candidata, quien hasta ahora era una desconocida en el espectro político del departamento, ha sido vista en las últimas semanas repartiendo condones con su foto en las calles de municipios de Santander. “El condón representa seguridad, amor y no solo como un instrumento de protección a la salud, sino como un lema se seguridad que debería adoptar todos los miembros de la sociedad”, asegura la candidata.



Esta mujer, nacida en el municipio de San Miguel en la provincia de García Rovira, ha sido representante de los usuarios de las EPS en la lucha constante por exigir medicamentos, procedimientos médicos y tratamientos para los pacientes.

El candidato del cinturón para la alcaldía de Montería

Luis Fernando Ballesteros Meza, candidato de Colombia Humana y Unión Patriótica a la Alcaldía de Montería. Foto: Archivo particular

A los monterianos les ha parecido curiosa la campaña del candidato a la alcaldía, Luis Fernando Ballesteros Meza, debido a que en sus fotos aparece con un cinturón en la mano y aparentes intenciones de golpear con él.



Los comentarios y reacciones en redes sociales reflejan que esta estrategia publicitaria ha, por lo menos, llamado la atención de los ciudadanos de la capital de Córdoba.



Este candidato de la Colombia Humana y la Unión Patriótica tiene como eslogan de campaña ‘Tú y yo castigaremos a la corrupción’. El candidato es conocido por apoyar el mototaxismo en Montería y ha prometido trabajar por los conductores de motos si es elegido como administrador de la capital de Córdoba.

El candidato de la NBA en La Vega, Cundinamarca

Nelson Bermúdez, candidato a la Alcaldía de La Vega, Cundinamarca, Foto: Archivo particular

Colombia no es un país que siga mucho el baloncesto, sin embargo, en la Vega (Cundinamarca) el candidato a la alcaldía de ese municipio, Nelson Bermúdez, ha decidido utilizar el logo de la liga de la NBA, la liga de baloncesto de los Estados Unidos –que además es la más importante del mundo-, para su campaña.



NBA, significa National Basketball Association, pero en la campaña de este candidato significa Nelson Bermúdez Alcalde.



Como candidato a la Alcaldía Municipal de la Vega, Bermúdez ha prometido trabajar con los adultos mayores, la población discapacitada, los jóvenes, los adultos y con todo aquel que necesite que la administración municipal esté presente.



“Deseo trabajar en la inclusión y la unidad de toda la población veguna, con el fin de generar el desarrollo que todos anhelamos”, expresó el aspirante en sus redes sociales.

'Guayabita' el candidato payaso al concejo de Pasto

Héctor Geovanny Arteaga Solis, candidato de Centro Democrático al Concejo de Pasto. Foto: Archivo particular

Héctor Geovanny Arteaga, más conocido como ‘Guayabita’, cuenta con el aval de Centro Democrático para el concejo de la capital de Nariño. Este candidato tiene como experiencia haber sido Coordinador de la Policía Comunitaria sur orientales Pasto 2002-2010 y Jefe de Bienestar Social en la Policía Metropolitana de Pasto en el 2016.



‘Guayabita’ prometió que en su período, si los votos lo acompañan, trabajará por los derechos de los niños y la familia, en especial los de las zonas más vulnerables del municipio. Ya en 2015 hubo un candidato que utilizó su trabajo de payaso para pescar votos, en esa ocasión fue ‘Picarin’, al Concejo de Bucaramanga.

