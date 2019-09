En pausa, campaña política en zona donde fue asesinada Karina García

En el funeral de Karina García, la candidata a la alcaldía de Suárez asesinada por un grupo armado junto a otras cinco personas, se reveló un detalle desconocido que retrata de la difícil situación de orden público que estaba ocurriendo en esta zona del Cauca antes del ataque.

Entre los asistentes a las honras fúnebres, que se realizaron el pasado 11 de septiembre, se comentó que en el cierre oficial de inscripciones, un grupo a nombre de la columna móvil 'Jaime Martínez', disidente de las Farc y a la que las autoridades atribuyen el hecho, convocó a los candidatos de Suárez para preguntarles sobre sus campañas y decirles que no se meterían con ellos.



Según las versiones, Karina García, aspirante liberal, fue una de las que acudió y hasta habría conversado con alias 'Alonso', uno de los cabecillas de las que sería una disidencia de las Farc.



El hombre, que esta semana resultó muerto en un operativo oficial como uno de los responsables del asesinato de la candidata, le habría dicho, entonces, que siguiera con su campaña.



El asunto quedó en el silencio de una contienda electoral que es de incertidumbres y de riesgos, no solo en Suárez, sino en distintos municipios caucanos, donde hay presencia de disidencias de las Farc pero también de bandas al servicio de narcotráfico y la minería ilegal.

Los ciudadanos de Suárez, Cauca, realizaron una velatón para repudiar el asesinato de la candidata Karina García. Foto: Santiago Saldarriaga. EL TIEMPO

Esta semana se realizó un Consejo de Seguridad de garantía electoral, en el que el Ejército instruyó que cuando los candidatos fueran a la zona alta, les manifestaran a la Fuerza Pública que los acompañen.



Sin embargo, desde el ataque, las correrías políticas en este municipio están en suspenso. Uno de los candidatos virtualmente renunció a ir a la zona rural y a otro apenas le asignaron la protección.



La actual personera de Suárez, Ximena Paz Muñoz, dice que “hay preocupación en sitios de los corregimientos de Betulia, Bellavista, Aguaclara, los Robles y La Meceta, aunque los más críticos y donde se han producido los últimos hechos violentos en los dos primeros”.



Luis Fernando Colorado, exalcalde de Suárez en el periodo 2008 – 2011, expresó que debido a lo ocurrido, las campañas políticas no están activas. “Hasta ahora el Gobierno no nos ha dado ninguna respuesta en protección. Los candidatos estamos con el acompañamiento del Todo Poderoso porque no hay más”, expresó.



En la contienda en Suárez siguen Ronal Villegas Orlas, de Colombia Renaciente; Enrique Pineda Gutiérrez, del Mais; César Lizardo Cerón, de la Coalición Alternativa, y Jhon Jairo Osorio Bravo, de Cambio Radical.



El defensor del Cauca, Jair Muñoz dijo que lo ocurrido con la candidata liberal, ha generado autorrestricción en las campañas e incluso limitación en la participación de los votantes.



“Los candidatos muestran preocupación generalizada, incluso los de municipios vecinos esperan tener garantías para hacer política”, dijo el funcionario.

Las otras víctimas fueron Aidé Trochez, representante de víctimas; Héctor González, presidente de la JAC Las Brisas; Lavedis Ramos, seguidora de la campaña; y Yeison Obando, aspirante al Concejo. Foto: Santiago Saldarriaga / EL TIEMPO

El alcalde de Suárez Hernando Ramírez expresó que lo ocurrido ha dejado consternada a toda la población y clama al Gobierno Nacional mayor seguridad en la zona para que no se repita este tipo de acciones, y garantías para los comicios del próximo 27 de octubre.



“El día sábado 31 de agosto tipo 2 de la tarde asesinan en el mismo corregimiento de Betulia, vereda el Amparo, a tres civiles y el día domingo cerca de las 8 de la noche asesinan a Karina y aunque el ejército asegure que estaban en la zona cuando ocurrieron los hechos, la verdad es que no estaba por ninguna parte, tanto así que pasaron 20 horas para que pudiera llegar la Fiscalía y el CTI para hacer el levantamiento de los cadáveres”, señalo el mandatario.



El senador de Cambio Radical y exgobernador del Cauca Temístocles Ortega señaló que lo afirmado por el alcalde es cierto, pues las tropas fueron retiradas días antes de que ocurriera la masacre. “Hoy hay un Gobierno, un presidente y unos ministros que tienen que respetar el país. A Karina la mataron porque la tropa la retiraron de Betulia, eso está claro y demostrado”, indicó.



El ministro de Defensa, Guillermo Botero, desmintió que hubiera traslado de tropas en la zona, pero reconoció que era muy difícil reaccionar ante una situación de orden público que ocurre en pocos instantes.



Según la Misión de Observación Electoral (MOE), organismo que supervisa los comicios electorales, con la muerte de Karina García y el candidato liberal al concejo Yeison Obando, asesinado en el mismo hecho, Suárez se convirtió en el municipio con más líderes políticos asesinados del departamento. Desde el 27 de julio al 2 de septiembre se han presentado cuatro casos.

Las autoridades del Cauca en cabeza del coronel Fabio Rojas, comandante de Policía del departamento, atribuyeron el crimen a la disidencia de las Farc y aunque por medio de un panfleto supuestamente firmado por ellos negaron tener algo que ver con el crimen, el Presidente de la República Iván Duque, ofreció 1.000 millones de pesos en recompensa por Leider Johani Noscue, alias Mayimbú, y por alias ‘Marlon’, supuestos responsables de la masacre.



El jueves en un operativo de las Fuerzas Militares en una operación denominada como Saúl, fue dado de baja alias 'Alonso', quien señalan como autor intelectual de estas muertes y quien sería el hombre que habría reunido a los políticos del municipio.



“Nosotros vamos a derrotar estas estructuras y las vamos a perseguir, porque no vamos a permitir que estas estructuras al servicio del narcotráfico pretendan intimidar y controlar espacios del territorio”, indicó el mandatario desde Popayán.

Según informes de inteligencia, 'Alonso' era coordinador de las disidencias de las Farc en el norte del Cauca y 'jefe' de alias Mayimbú y de alias 'Marlon'.



El padre de la candidata, Orlando García, señaló que aunque el Gobierno señale culpables, no hay certeza de quién asesinó a su hija. “Las denuncias que hizo mi hija sobre las amenazas recibidas podrían venir de contradictores políticos y seguidores de ellos, eso no lo sabemos", dijo.

