El pueblo que terminó en asonada por 8 votos de diferencia

Una diferencia de ocho votos entre el primer y el segundo candidato, Jaiberth de Jesús Ríos, del partido de la U, y Jaime Arturo Herrera, de la coalición Diciendo, haciendo y listo, despertaron la ira en el municipio de El Carmen de Atrato, Chocó. El anuncio de los resultados ocasionó una asonada indígena, la zozobra se apoderó de los pobladores durante varias horas.



“Escuchar todo el pueblo tan agitado, el desorden y los gritos (…) En lo único que yo pensaba era que se repetía lo de la toma guerrillera del 2000”, manifestó una de las habitantes del municipio.

Pero los momentos más angustiantes se vivieron cuando algunos de los indígenas llegaron con palo en mano a la sede de la Institución Educativa Corazón de María, el principal puesto de votación del municipio.

Arde El Carmen de Atrato en el Chocó! Una diferencia de 8 votos hace que los perdedores (mayoría indígena) se tomen el pueblo. Tiros, la gente corriendo, carros a toda para el hospital, secuestros, jurados y testigos encerrados ASONADA INDIGENA!! — Juan Sebastian Ceballos (@JuanSCeballos) October 28, 2019

“Nosotros estábamos todavía contando votos, íbamos por los de Asamblea, cuando ellos llegaron azotando puertas (…) Nos decían que dejáramos eso encima de la mesa, y lo primero es la vida, entonces muchos de los votos quedaron en el lugar cuando nosotros salimos”, relató uno de los jurados de votación.

Ocho votos de diferencia entre el primer y el segundo candidato a la Alcaldía generaron asonada en El Carmen de Atrato, Chocó. pic.twitter.com/wZnUDuLhCU — I S A B E L L A (@isamquiceno) October 28, 2019

Wendy Tatiana Gaviria, comandante de la estación de policía del municipio, quien resultó con heridas leves después de la asonada, manifestó que el orden se mantuvo hasta las 7 de la noche, aproximadamente, momento cuando “todo se desata. Hasta ahí todo en orden, se estaba haciendo el acompañamiento y prestando seguridad para el reconteo (…) los indígenas llegan al lugar donde están los votos, entran a la fuerza, golpean, abren puertas, arremeten contra los policías y tratan de llevarme, al final logramos defendernos con el material que teníamos como las tombas y nos logramos escapar”.

Por ahora solo se reportan daños materiales, entre los que se cuentan mesas, sillas y aparatos electrónicos como computadores y proyectores de videos.



”Por ahora, no hay un balance general porque no hay acceso al lugar donde se hace el escrutinio (…) Pero, el material electoral que ya había sido contabilizado está protegido en el arca triclave. Sin embargo, se está programando hacer un barrido por las diferentes mesas para identificar daños y recoger votos que siguen en las mesas”, manifestó el rector de la institución donde ocurrieron los hechos, Melvin Domingo Becerra.



Los habitantes coinciden en expresar que, aunque el orden público se ha normalizado, la tensión se mantiene, al igual que la incertidumbre. Por ahora, los indígenas, quienes, mayoritariamente, viven en zona rural, permanecen en el casco urbano a la espera de un posible reconteo de votos. Son seis las mesas a las que aún no se les ha hecho el escrutinio.



En este momento se adelanta un Consejo de Seguridad en la capital del departamento, Quibdó, para determinar si el reconteo de votos se efectúa en El Carmen de Atrato o si, por seguridad, los votos son trasladados hasta la ciudad para el procedimiento oficial.



