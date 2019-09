Tras asesinato de candidato piden suspender elecciones en Catatumbo

Dirigentes comunales y campesinos del Catatumbo solicitaron ayer al Gobierno evaluar la posibilidad de suspender las elecciones en esta zona de Norte de Santander después de que el conservador Bernardo Betancur Orozco, candidato a la Alcaldía de Tibú, fue asesinado ayer en el corregimiento La Gabarra.



El coronel Fabián Ospino Gutiérrez, comandante de la Policía en Norte de Santander, dijo que el hecho ocurrió en el sitio conocido como Puerto Madero, donde una persona se le acercó a la víctima, que esperaba una chalupa, y le disparó en varias oportunidades. Un fiscal y dos investigadores de la Policía Judicial iniciaron ayer las pesquisas del caso.

Tras un consejo de seguridad realizado en Tibú, con delegados de la Policía, Ejército, Alcaldía, Ejército y Fuerza Aérea, las autoridades ofrecieron una recompensa de 30 millones de pesos para las personas que suministren información que conduzca a la identificación de los autores del crimen.



El aspirante, que ya había sido alcalde de Tibú en el periodo 2004-2007, había denunciado en un video, publicado en su cuenta de Facebook, que varias personas con, al parecer, documentos que serían falsos aseguraban que él sería inhabilitado.



“Rechazamos el asesinato de nuestro candidato a la alcaldía de Tibú, Bernardo Betancourt Orozco. Solicitamos a las autoridades dar con los responsables de este terrible acto”, señaló el Partido Conservador a través de su cuenta de Twitter.

Varios dirigentes locales consultados por este medio coincidieron en pedirle al Gobierno que contemple la posibilidad de suspender las elecciones en el Catatumbo ante el temor y zozobra que se vive en esta región fronteriza con Venezuela.



“Yo pienso que en un acto de dignidad, solidaridad y desprendimiento, todos los candidatos debieran de renunciar y el pueblo tibuyano votar en blanco y unirse para decirle a los grupos armados que no están de acuerdo con eso. Lo que le pasó al candidato es el reflejo de lo que es la región del Catatumbo, más concretamente el municipio de Tibú, donde no hay condiciones para pensar diferente, no hay garantías para ser diferentes. Las elecciones deberían suspenderse”, dijeron varios dirigentes que solicitaron las reservas de sus nombres.



Jairo Oviedo, director de la Misión de Observación Electoral (MOE) en Norte de Santander, rechazó el asesinato del aspirante que 48 horas del homicidio había participado en la firma por la transparencia electoral, democracia y no violencia en Tibú.

“La noticia nos impacta. Esperamos que se den las condiciones y se garanticen unas elecciones libres de violencia. Nos preocupa esto por toda la incidencia que pueda tener en el desarrollo del debate electoral. En este estado es difícil adelantar unas elecciones”, agregó Oviedo.



Wilfredo Cañizares, director de la Fundación Progresar, indicó que las difíciles situaciones de orden público y de violencia que existen en el Catatumbo ameritan una acción integral e inmediata del Gobierno Nacional.



El analista recordó que en el Catatumbo hay presencia de las disidencias de las Farc, Eln, Epl y otras organizaciones paramilitares.

“Yo lo que creo es que el Gobierno Nacional debe tomar medidas eficaces e integrales. No es suficiente con hacer reuniones, consejos de seguridad o los comités departamentales de análisis electoral. Hay que acercarse a los municipios, hay que acercarse al territorio para que se pueda entender la complejidad de lo que está ocurriendo para poder tomar medidas para cada uno de los candidatos y aspirantes”, concluyó Cañizares.



Un sector de Tibú prepara para hoy una marcha en el casco urbano para protestar por el asesinato del aspirante. A la manifestación se uniría el comercio que cerraría las puertas en las próximas horas.



CÚCUTA