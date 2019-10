Intimidan y amenazan a dos candidatos a la alcaldía en La Guajira

En Fonseca, La Guajira, el candidato Pedro Manjarres Fragozo, fue intimidado a la medianoche de este martes, cuando un vehículo se detuvo en frente de su residencia en el barrio Las Delicias y fueron realizados varios disparos contra la fachada de la misma. Uno de los tiros hizo blanco en una ventana, sobre uno de los afiches con su publicidad y otro en la pared.



Manjarres, ha sido dos veces alcalde de Fonseca por elección popular y aspira a un tercer mandato, esta vez con coalición con los partidos ASI, Colombia Renaciente, Colombia Humana y la UP. Recibiendo en esta oportunidad el apoyo de la militancia de las Farc con asentamiento en el ETCR de Pondores, en zona rural de Fonseca, asegurando que estos son partidos que han sido defensores del proceso de paz.

“Los vecinos fueron muy solidarios, me llamaron y fue cuando me vi con animo de salir del cuarto a inspeccionar, me encuentro con la sorpresa del impacto de los tiros y me comunico con la Policía e inmediatamente acudieron al llamado e hicieron las inspecciones respectivas”, sostuvo Manjarres.



Así mismo, señala que continuará con su trabajo proselitista ya que se considera un hombre de paz y nunca ha recibido amenazas contra su vida en las seis veces que ha aspirado a la alcaldía. Por principio tampoco usa esquema de seguridad, solo las dos veces que le ha tocado fungir como alcalde porque se los ha otorgado el Gobierno.



Sobre este hecho vandálico, el comandante del Distrito No 3 de Fonseca, Mayor Fabián Pedraza, aseguró que se realizó un consejo de seguridad y la conclusión es que no se sabe de donde proviene ya que Manjarres no tiene problemas políticos, familiares o económicos, por lo que se analizan otras hipótesis y se revisan todas las cámaras de seguridad de la zona para obtener alguna pista. Por lo pronto le fue asignado un padrino para esta temporada electoral y se le estará pasando revista a su residencia y sedes políticas.



Mientras que en Maicao, el candidato a la alcaldía Mohamad Dasuki Hajj, con aval del Partido ASI en coalición con el Movimiento Alternativo Indígena y Social, MAIS, fue amenazado a través de un pasquín en el que señalan que “Maicao no va a ser gobernado por un turco… o desistes o no existes”, el cual es firmado al parecer por las Águilas Negras, Bloque DC.

Dasuki, de origen colombo-libanes, fue diputado por La Guajira y en su segundo intento es uno de los dos candidatos con más opción de ser elegido alcalde de esta localidad. Durante toda la campaña ha tenido que sortear todo tipo de ataques, siendo este el más fuerte.



A través de su cuenta de Facebook, señaló “me niego a pensar que por hacer política transparente, mi vida esté en peligro. Cuesta creer que querer trabajar por el pueblo de Maicao tenga estas consecuencias. Le pido a Dios, al pueblo y a las autoridades que me rodeen, que no me abandonen en estos momentos tan difíciles”.



Sobre este caso, el comandante de Policía Guajira, coronel Henry Sandoval, asegura que se activó todo el protocolo con derechos humanos, la seccional de investigación criminal e inteligencia para investigar de donde provienen estas amenazas, y de acuerdo a la información recolectada realizar las solicitudes para los estudios de riesgo con la unidad de protección.



Aunque el escrito no contiene nombre propio, las autoridades asumen por su origen libanes que se trata de Dasuki. En cuanto al tema de las Águilas Negras, las autoridades no tienen estructuras identificadas con este nombre, por lo que asumen que el logo lo utiliza cualquier grupo delincuencial para generar zozobra y terror en la zona.

