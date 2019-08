‘No hay ciberamenazas identificadas para próximas elecciones’: Policía

El Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad de la Policía Nacional aseguró este jueves que las elecciones regionales del 27 de octubre no están en riesgo de hackeo, a propósito de las versiones que circularon en algunos medios de comunicación.

De acuerdo con un comunicado, a la fecha no se ha identificado ninguna amenaza en este asunto. No obstante, las autoridades no descartan que se puedan ejecutar "campañas de desinformación o tendencias malintencionadas en redes sociales" que puedan influir en la intensión de voto del electorado.



La Policía resaltó que el Gobierno Nacional ha dispuesto de un equipo técnico para proteger la información susceptible y "realizar acciones preventivas y reactivas frente a incidentes cibernéticos que afecten la confidencialidad, disponibilidad, privacidad e integridad de la información, antes, durante y después de los comicios".

Estos son los cinco puntos que expone la Polícia

1. A la fecha no se ha identificado una amenaza directa que se pueda atribuir a un gobierno o una organización específica. Sin embargo, no se descarta que existan intereses particulares para generar campañas de desinformación o tendencias malintencionadas en redes sociales; influir en la intención de voto de los sufragantes o causar daño reputacional a las organizaciones, al gobierno en general, o a algún candidato, sus partidos políticos o sus patrocinadores.



2. Es importante señalar que cualquier persona u organización que atente o ponga en riesgo el certamen electoral mediante la manipulación en la intención de voto o el uso no autorizado de datos personales, podría incurrir en la comisión de varios delitos.

3. El Gobierno Nacional ha dispuesto un equipo interinstitucional, liderado por la Presidencia de la República, que se activa a través de un Puesto de Mando Unificado PMU Ciber, con el fin de apoyar técnicamente la actividad electoral, proteger los activos de información susceptibles a vulneraciones y realizar acciones preventivas y reactivas frente a incidentes cibernéticos que afecten la confidencialidad, disponibilidad, privacidad e integridad de la información, antes, durante y después del certamen electoral.



4. La Mesa de Trabajo del Puesto de Mando Unificado de Ciberseguridad de la Policía Nacional está integrada, entre otras, por las siguientes entidades: Ministerio de Defensa, Equipo de Respuesta a Emergencias Cibernéticas de Colombia, Consejo Nacional Electoral, Registraduría Nacional del Estado Civil, Centro Cibernético Policial, Centro Integrado de Información de Inteligencia, CSIRT-PONAL, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Fiscalía General de la Nación y Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).



5. El PMU Ciber, para contrarrestar amenazas, realiza acciones preventivas como la articulación de cooperación internacional con los canales de EUROPOL, INTERPOL y otras Agencias de Ley; el fortalecimiento y difusión de los canales de reporte y denuncia; la articulación de esfuerzos institucionales para atender y dar respuesta a los requerimientos en el ámbito cibernético, así como campañas de concientización en seguridad de la información y protección de datos personales a candidatos y entidades vinculadas al certamen.

Recomendaciones

La Policía, además, dio a los votantes una serie de recomendaciones para evitar ataques tecnológicos a su seguridad y a la del sistema electoral.



Verificar la información de las campañas electorales y no suministrar datos personales a aplicaciones móviles como encuestas, llamadas telefónicas, links en mensaje de texto son algunas de las recomendaciones.



Quienes deseen advertir o denunciar irregularidades alrededor de este tema podrán hacerlo a través de los canales de comunicación de la Fiscalía y la línea gratuita 122.



POLÍTICA