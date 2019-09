Licencia de tránsito suspendida temporalmente. Un total de 11 fotomultas, la mayoría por tener vencida la revisión tecnicomecánica, pero también por conducir a altas velocidades y en horario restringido. Y un comparendo por $14.784.000 pesos por conducir bajo el efecto del alcohol o sustancias sicoativas.

Ese es el ‘balance’ que tiene en el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (Simit), Gustavo Adolfo Prado Cardona, candidato a la alcaldía de Cali por el Partido de Reivindicación Étnica ‘Pre’.



Cardona es el líder del poco afortunado escalafón de los aspirantes de siete ciudades con comparendos activos y sin pagar.



EL TIEMPO, entre el 10 y el 16 de septiembre de este año, revisó en línea los antecedentes y anotaciones de Tránsito, Policía, Procuraduría, Contraloría y Boletín de Deudores Morosos del Estado de los candidatos a las alcaldías de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Manizales.



El ejercicio se hizo en las plataformas digitales y abiertas de estas entidades, usando la base de datos pública de candidatos inscritos ante el Consejo Nacional Electoral. Es importante aclarar que, dado el tiempo transcurrido entre las fechas del rastreo y la publicación de este informe, algunos candidatos pudieron haber pagado ya sus multas.



Tras ese barrido, este medio constató que Cardona adeuda, según el Simit, $19.715.319 de pesos. Pero además aparece en el Boletín de Deudores Morosos del Estado (Bdme), con dos ‘culebras’ con el Consejo Superior de la Judicatura y con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian). El monto de las obligaciones no se especifica en el reporte.

Candidato a la Alcaldía de Cali debe más de $19 millones en multas. Foto: Captura de pantalla de Simit

¿Qué dice el candidato?

Al respecto, Prado Cardona aseguró que hasta la fecha no ha sido notificado de ninguna de las multas que aparecen en el Simit ni de las obligaciones pendientes que tiene en el Boletín de Deudores Morosos del Estado. De hecho, según él, muchos de esos ‘problemas legales’ obedecen a una persecución de sus detractores políticos.



“Tengo siete vehículos a mi nombre y ninguno de esos lo manejaba yo”, aseguró Prado Cardona en diálogo con el EL TIEMPO. “Eso lo manejaba mi exesposa, sus familiares, escoltas e incluso familiares míos, pero yo no estaba manejando”, añadió.



Agregó que, a hoy, no existe notificación formal alguna de esas deudas, por lo que no siente que esté en obligación de pagarlas.



Sobre las multas en el BDME, Prado Cardona aseguró que, en el caso de la Dian, es un embargo por 264 millones del que tampoco ha sido notificado.



“Cuando sea notificado formalmente me defiendo. Antes no. De hecho, llevo siete años preparando las pruebas para demostrar que muchos de estos casos son parte de una persecución política” enfatizó y denunció que en los últimos días ha recibidos “amenazas de muerte”.

Los demás 'enculebrados'

Pero Prado Cardona no es el único enculebrado de estos aspirantes. En total, uno de cada tres candidatos que quieren llegar a las alcaldías de Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cartagena y Manizales, tiene al menos un comparendo de tránsito. Son 21 aspirantes, del total de 62, que suman 70 infracciones de tránsito sin pagar.

En total, los 21 candidatos que tienen al menos una multa le deben al Estado $51.719.672 por las infracciones de tránsito.

El caso de Prado Cardona puso a su partido, el PRE, en la cabeza del top de movimientos con más multas y comparendos en esta ciudades. En el segundo lugar está el partido Farc y en el tercer lugar el partido afro ADA.

Otras sanciones o deudas

La situación es diferente cuando se analizan otro tipo de sanciones disciplinarias, fiscales, judiciales o reportes de deuda morosa.



En cuanto a sanciones disciplinarias de la Procuraduría, solo uno de los candidatos, Jorge Iván Ospina, aspirante a la alcaldía de Cali, presenta una suspensión por dos meses fechada el 15 de octubre de 2015 o con el pago equivalente a $10.628.426. El certificado indica que el pago total no se ha hecho.



La sanción a la que se refiere el certificado es por irregularidades en materia contractual durante su primera mandato en esa ciudad, de 2008 a 2011.



Según la Procuraduría, Ospina Gómez utilizó la modalidad de contratación directa para celebrar el convenio interadministrativo de cooperación N° 242 suscrito el 27 de octubre de 2010 con el Fondo Mixto para la Promoción del Deporte y la Gestión Social, por un valor de seis mil millones de pesos ($6.000.000.000), modalidad que no era aplicable en tanto el FMPD no hizo ningún aporte, pero sí cobró un 4% por concepto de costos operativos de gerencia.



Ocho de los candidatos también presentan reporte ‘negativo’ en el Boletín de Deudores Morosos del Estado. Además de las dos ya mencionadas de Prado Cardona, estos son los que presentan ‘culebras’ con el Estado.

Es de destacar, sin embargo, que ninguno de los aspirantes de esas siete ciudades presenta anotaciones por incidentes judiciales o de Policía, ni sanciones fiscales por parte de la Contraloría.



