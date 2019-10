Habría sanciones por uso de imagen de Federico Gutiérrez en campaña

La Procuraduría General de la Nación le solicitó al Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciar actuación administrativa sancionatoria por el uso de la imagen del actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en la campaña del candidato Santiago Gómez. Asimismo, el organismo de control pidió al CNE tomar las medidas preventivas que sean necesarias para evitar que esta situación siga sucediendo.

En su solicitud, la Procuraduría adjuntó fotografías que recibió, en las que se ve propaganda electoral exterior de la campaña de Gómez con la foto del alcalde Gutiérrez. Vale recordar que este candidato se ha autodenominado desde el inicio de su aspiración como el 'candidato de Fico' y promete continuar con la política de gobernanza de Gutiérrez.



Para la Procuraduría, esto "puede constituir transgresión al estatuto básico de los partidos y a las disposiciones sobre este tipo de difusión en las campañas electorales, en la medida que se está desinformando y generando confusión, al utilizar en dicho medio la imagen del señor alcalde de Medellín".



Esta solicitud se da luego de que la entidad abriera indagación en contra de Gutiérrez por esta situación. "Soy respetuoso de la democracia y de los procesos electorales, pero además, también soy respetuoso de los órganos de control. Y cualquier respuesta que tenga que darles a los órganos de control estoy dispuesto y siempre estaré a dárselas. Como alcalde de Medellín estoy dedicado a gobernar (...) y lo voy a seguir haciendo hasta el último día", manifestó Gutiérrez, tras conocer la decisión.

La @PGN_COL solicitó al @CNE_COLOMBIA iniciar actuación administrativa sancionatoria y tomar las medidas preventivas necesarias para evitar que la campaña por la Alcaldía de #Medellín utilice la imagen del actual alcalde. pic.twitter.com/ROVlc9aV7N — Procuraduría Colombia (@PGN_COL) October 2, 2019

Asimismo, Santiago Gómez se refirió al tema y dijo que lleva más de 20 años haciendo política en Medellín de la mano de Federico Gutiérrez, por lo cual él siempre está presente en las imágenes.



"Estamos tranquilos, no estamos diciendo mentiras, ni ocultando cosas ni diciendo cosas que no son. Yo estuve en ese gobierno (el de Gutiérrez)", sostuvo el candidato, quien fue secretario de Gobierno en el gabinete de 'Fico'.



Asimismo, Gómez añadió que la Procuraduría está en su derecho de investigar. Sin embargo, afirmó que no sabe quién instaló las vallas promoviendo su candidatura en las que aparece Gutiérrez.Y sobre posibles recorridos de su campaña por la ciudad a los que estarían asistiendo contratistas de la actual administración, dijo que él no invita, presiona ni llama a contratistas.

Este volante se entregó en las calles de la ciudad y el candidato Daniel Quintero lo denominó como campaña sucia. Foto: Cortesía Prensa Movimiento Independientes

"Mucha gente va a esos recorridos y nada raro que otros políticos los hayan mandado a tomarse fotos conmigo, para luego dar pie a esas investigaciones", indicó.



También aseguró que no sabe quiénes repartieron los volantes en distintos puntos de la ciudad en los que se invita a la gente a decidir entre él y Daniel Quintero, del Movimiento Independientes. A Gómez se le ve en la imagen al lado de Gutiérrez y a Quintero, al lado de Gustavo Petro. Esto ha sido catalogado como campaña sucia por Quintero, quien reitera que no pertenece a ningún partido de derecha ni izquierda.



Entre tanto, ya son siete los funcionarios que han renunciado a la alcaldía para unirse a la campaña de Gómez: Luis Guillermo Patiño, quien era secretario de Educación; María Fernanda Galeano, de Desarrollo Económico; Alejandro de Bedout, de Juventud; Paula Palacio, de Infraestructura; Lina Botero, de Cultura; Andrés Bedoya, de Participación; y Carlos Arcila, quien era subsecretario de Derechos Humanos.



