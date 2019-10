La visión de Antioquia que tiene Mauricio Tobón, si es gobernador

Perder un ojo, más que un problema, se convirtió en una oportunidad para Mauricio Tobón. El parche que usa para cubrir su cuenca se volvió su referente y hasta lo ha aprovechado en sus comunicaciones posicionando el eslogan ‘únete al parche’.



El candidato por el movimiento Tú Puedes propone hacer de Antioquia un ‘parche’, mediante cinco líneas a las que llamó: Un parche donde construimos futuro, Un parche, Un parche donde se protege la vida, Un parche competitivo y desarrollado, Un parche de bienestar y valores y n parche donde todos somos iguales.

Tobón dialogó sobre EL TIEMPO acerca de los retos que tiene el departamento, los proyectos clave y las problemáticas a atender si lo eligen como gobernador.

¿Cree que el presupuesto de $4,2 billones para el 2020 le da para cumplir su Plan de Gobierno?

Debemos ajustarnos a este y ser muy austeros en el manejo de las finanzas del departamento. Salir a buscar un mejor desempeño en la Fábrica de Licores para poder tener unos mejores ingresos y tener también la clara intención de apostarle al crecimiento económico del departamento para que vía crecimiento económico podamos obtener un mayor recaudo de impuestos.



El ajuste me parece que es un acto sensato de la administración departamental para no fijar las bases sobre un presupuesto que podría quedar desfinanciado en el transcurso del año 2020.

¿Cuál es, en este momento, el problema más grave de Antioquia y cómo planea resolverlo?

El problema más grande de Antioquia es el narcotráfico y la inseguridad. La seguridad debe tratarse de forma integral. Además del uso de la fuerza y de la tecnología para perseguir a los ilegales, debemos brindar oportunidades para tener paz y seguridad en el departamento.



Si nuestros jóvenes no tienen oportunidades, son más propensos a irse por el camino de la violencia y el narcotráfico. En Antioquia, el porcentaje de niños y niñas víctimas del conflicto armado es muy alto, pues alcanza el 14,51% de la población entre 0 y 18 años.



Como gobernador voy a garantizar, además, el acceso a la educación, a la vivienda y la salud para que estos jóvenes puedan salir de la violencia. Esto, a través de tres sectores: el turismo, la agricultura con oferta exportable y la infraestructura.

En Antioquia, el porcentaje de niños y niñas víctimas del conflicto armado es muy alto, pues alcanza el 14,51% de la población entre 0 y 18 años FACEBOOK

TWITTER

Si el Gobierno Nacional no cofinancia el Ferrocarril ¿tiene un plan B?

Si el Gobierno Nacional no cofinancia el Ferrocarril ¿tiene un plan B?

Es necesaria la financiación del 70 por ciento del Ferrocarril de Antioquia por parte del Gobierno Nacional a través de la Ley de metros, de lo contrario el proyecto no es realizable.



Hoy como están dadas las condiciones financieras de viajes de pasajeros e inclusive, incorporando el transporte de residuos sólidos, no da el cierre financiero para que este pueda ser operado por un privado por lo que tiene que ser pura obra pública el desarrollo de este ferrocarril entre Caldas y Barbosa.

¿Qué uso le daría a la IU Digital y a los Parques Educativos?

¿Qué uso le daría a la IU Digital y a los Parques Educativos?

Vamos a regionalizar la educación en Antioquia. Como gobernador trabajaré para que los jóvenes de todo el departamento puedan sacar su carrera sin tener que ir a Medellín.



En mi gobierno vamos a llevar la educación superior a los rincones más inhóspitos del departamento a través de la Universidad Digital. ¿Cómo lo vamos hacer? En coordinación con las cinco universidades públicas del departamento, para que los jóvenes de cada municipio tengan acceso a la educación. Lo haremos posible con 500 centros de conectividad digital, dotados con equipos y tres tutores por cada centro.



Así, nuestros jóvenes se podrán formar en una carrera universitaria y tendrán la oportunidad de hacerlo de la mano del MIT, Harvard, Google entre otras instituciones de prestigio mundial a las que convocamos a través de diferentes convenios y así nuestros jóvenes tengan acceso a una educación de calidad.

#GranDebateFinal

No estoy de acuerdo con el desarrollo de la minería extractiva en Jericó. Hoy ya hay contaminación del medioambiente en esta zona. En el gobierno de Mauricio Tobon vamos a proteger el Suroeste antioqueño de la minería.#YoVotoTobonGobernador — Mauricio Tobón Franco (@Mauriciotobonf) October 24, 2019

¿Cómo se puede resolver el problema de minería ilegal en el Nordeste? ¿Y el conflicto minero en Jericó?

¿Cómo se puede resolver el problema de minería ilegal en el Nordeste? ¿Y el conflicto minero en Jericó?

Antioquia ha sido un departamento tradicionalmente minero y apoyaremos la minería en las regiones donde su vocación ha sido minera.



He dicho claramente, no vamos apoyar el proyecto de minería Quebradona en Jericó, esta es una región con fortaleza en la agricultura y actualmente con el turismo. La minería la vamos a permitir solo en lugares que sea legal, sustentable y que cuente con la licencia social, no vamos a criminalizar esta actividad económica en los lugares con vocación minera, pero se debe hacer de forma legal y responsable con el medio ambiente.

¿Por qué el Bajo Cauca no ha podido superar el tema de inseguridad?

¿Por qué el Bajo Cauca no ha podido superar el tema de inseguridad?

La inseguridad del Bajo Cauca tiene un origen y es el narcotráfico. Antioquia produce el 15 por ciento de la droga que se exporta a los demás países. Es una problemática escalable, incluso a nivel internacional, mientras Estados Unidos y los países europeos sigan generando la demanda, siempre habrá producción, no es una justificación, sino una explicación de porqué debemos involucrarlos en las soluciones y en la inversión en la región, pues por el otro lado, el departamento está dejando de invertir en sus necesidades más básicas para combatir el narcotráfico.



También, en el bajo Cauca se reúnen el Eln, ‘Clan del Golfo’ y los Caparros; todos en disputa por el territorio y el mercado del narcotráfico, este es un tema que merece una solución integral, con fortalecimiento de presencia del estado con presencia de las fuerzas militares, Inteligencia militar, debemos actuar primero que los delincuentes, darles cumplimiento a los acuerdos de La Habana con el tema de sustitución de cultivos.

¿Tiene algún megaproyecto de infraestructura?

¿Tiene algún megaproyecto de infraestructura?

Como gobernador seré el gerente que va a garantizar el correcto desarrollo de las obras de las Vías de Cuarta Generación (4G) que nos permitirá estar conectados en todo el departamento. Llevaré adelante el desarrollo del puerto de Urabá, el Ferrocarril de Antioquia desde Caldas a Barbosa y de las vías del Pacífico 1 y 2.



También desarrollaré dos grandes obras: la APP que se está presentando por la autopista Medellín - Bogotá, llevándola del Santuario hasta Puerto Triunfo para tener una conectividad rápida hacia la capital. Y la segunda vía es la de San José del Nus - Caracolí - Puerto Nare, Ruta del Sol 2, conocida como la Transversal del Nare o Transversal de Palestina.

Casi el 60% de los antioqueños vive en el 1,8% del territorio. ¿Cómo frenar esa ‘macrocefalia urbana’?

Las oportunidades de salud, educación y empleo no pueden seguir concentradas en Medellín. Esto trae como consecuencia ser uno de los departamentos con mayor desigualdad en Colombia. Así no se avanza y solo se perpetúa la pobreza.



Mi propuesta es desarrollar la potencialidad de cada subregión, como el desarrollo turístico en Urabá y el Suroeste antioqueño, el terminal de Oriente en Rionegro, el Ferrocarril de Caldas a Barbosa y promover la inversión de capitales que permitan llevar desarrollo y crecimiento económico a las regiones del departamento a través del turismo, la agricultura con oferta exportable y la infraestructura.



Por eso, vamos a crear Polos de Desarrollo, que permitan desconcentrar la zona metropolitana y desarrollar de forma integral las subregiones para llevar progreso a todos los municipios del departamento.

Las oportunidades de salud, educación y empleo no pueden seguir concentradas en Medellín FACEBOOK

TWITTER

¿Qué opina del proyecto Central Park? ¿le dará continuidad?

El Central Park me parece una obra bastante importante de esta administración y la vamos a continuar, la vamos a seguir con el plan de desarrollo que se ha trazado para ejecutarla.



Los deportistas a motor merecían un espacio en el departamento y ya lo tienen, un sitio de espectáculos también importante como este lo merecía Antioquia y por lo tanto lo vamos a seguir desarrollando.



MEDELLÍN