Santiago Gómez, la carta de la continuidad a la alcaldía de Medellín

En la campaña por llegar a la Alcaldía de Medellín, Santiago Gómez Barrera, del movimiento ‘Seguimos contando con vos’, promete darle continuidad a la gestión del actual alcalde, Federico Gutiérrez, enarbolando su campaña bajo el lema ‘El de Fico’, del cual afirma que más que una estrategia de campaña, es una forma de mostrarles a los ciudadanos quién es, de dónde viene, quién lo acompaña y hacia dónde va.



Actualmente, las encuestas lo muestran como el tercer favorito en intención de voto.

Sin embargo, su campaña se ha visto empañada por investigaciones por presunto proselitismo político por parte de funcionarios de la actual administración, incluyendo al mismo alcalde.



Acaba de cumplir 46 años y hasta el 2018 fue el secretario de Gobierno y Gestión de Gabinete de la ciudad. Es administrador de empresas de la Universidad de la Salle, especialista en Negocios internacionales de la universidad Eafit y magíster en Ciencia Política de la Universidad Pontificia Bolivariana.



Sus principales proyectos están enmarcados en la educación, la seguridad y la movilidad en la ciudad.

¿Cómo visualiza para la ciudad el que sería su periodo, en caso de ganar la Alcaldía?

Sobre todo una ciudad que continúe, no podemos arriesgar el futuro de la ciudad, aquí las cosas se hacen, aquí las cosas se ven. Y vamos a crecer mucho, por ejemplo en educación, tengo 50.000 becas para los jóvenes.



También tenemos que hacer un programa que lo voy a denominar ‘Buen Camino’, que se enfocaría en atender y acompañarlos a que tomen muy buenas decisiones en lo personal, en lo laboral, en lo profesional para que no se nos retiren.

¿Cuál será su estrategia para la reducción de homicidios?

Lo primero, intervenir todos los medios de financiación de los criminales. El objetivo es quitarles esas grandes rentas que tienen y para esto vamos a tener inspectores de Hacienda de Control Territorial.

Y ¿Cómo operarán esos funcionarios ?

Las bandas se han apoderado de gran parte del comercio de la ciudad y eso les deja mucha rentabilidad, lo que tenemos que hacer es ir con esos inspectores a legalizar esos comercios, a quitarles esas rentas ilegales criminales, ¿cómo se hace? Verificando que paguen impuestos, que estén en locales con permiso, que sean legales.



Hay un gran conflicto económico en la ciudad y la única manera de atacarlo es confrontándolo.

¿Cuáles son las políticas que propones para bajar los índices del desempleo?

El desempleo lastimosamente está subiendo en la ciudad y va a seguir subiendo en los próximos años debido al POT nuestro.



El POT que aprobamos en la ciudad en el 2014 hizo que la construcción se fuera de Medellín. Hace 10 años el 82 por ciento de la construcción estaba aquí y ya solo el 18, se fue todo a otros municipios del valle de Aburrá.



Entonces, lo primero que hay que hacer es unos cambios en el POT para incentivar la construcción en Medellín y que regrese; segundo, el municipio tiene que comprar suelo, ya está el mecanismo, esta administración lo deja listo para reurbanizar el Centro y que llegue mucha gente a vivir allí y al lado del río y lo tercero, voy a hacer otros tres Ruta N: un Ruta N 2 en El Chagualo para Ciencia y Tecnología, un Ruta N 3 para Comunicaciones, Diseño, Arquitectura, Música, Cocina y un Ruta N 4 para artistas en Prado Centro, en las casas que tiene el municipio, para artistas plásticos, escultores y pintores.

Cómo piensa afrontar el problema de la calidad del aire?

Lo primero es trabajar para que la mezcla del combustible en la ciudad sea P20, o sea, que tenga un 20 por ciento de biodiesel, el diésel y un 20 por ciento de etanol, la gasolina. Hoy está en un 10 por ciento, cuando tenga 20 ya será un combustible limpio y tendría menos de 10 partes por millón, o sea que ya no sería contaminante.



Y lo otro es que el impuesto de rodamiento sea al revés de como es hoy, que cuando el carro esté nuevo pague cero y a medida que el carro se va envejeciendo y contamine más, este impuesto crezca. Así, esperamos que la gente, cuando los carros estén muy viejos, tenga que hacer una renovación del parque automotor.

¿Y para el medio ambiente?

Lo que tenemos que hacer ya es mejorar el transporte público. Voy a traer 200 buses eléctricos y con ellos voy a hacer unos corredores de transporte masivo por la 80, por San Juan, por Colombia, por las transversales en El Poblado, donde la administración maneje la flota y maneje el recaudo, de esa manera organizamos el transporte público en la ciudad.

A propósito, ¿cuál es su propuesta para el corredor vial de la 80?

Federico hizo el estudio del Tranvía. Vale 3 billones de pesos y la próxima administración no tiene capacidad de endeudamiento, solamente se podrá endeudar en 120.000 millones, por lo tanto, no hay los recursos para hacer ese tranvía.



Por eso, vamos a hacer ese corredor de transporte masivo con buses eléctricos para organizar el transporte. Más adelante, cuando un alcalde o el Gobierno Nacional lo done, pues, se podrá hacer. Los candidatos que dicen que van a hacer ese corredor están diciendo mentiras.

¿Presentarse como el continuador de Federico lo ha beneficiado o afectado en la campaña?

Más que una apuesta electoral es mostrar de dónde soy, con quién trabajo y quién soy, eso para mí es muy importante. Yo creo que hay candidatos que cada año cambian de partido, uno no sabe ni con quién trabajan y yo lo que he querido mostrar es que yo llevo 20 años con Federico, la gente nos conoce, hemos estado en el Concejo, en la Alcaldía.



La gente sabe cómo trabajamos y confía en nosotros. Eso es lo que pretendo, mostrar una forma de trabajo, una forma de hacer política, más que ganar o perder una elección. Si fuera por ganar pues haría lo de otros, proponer cosas que no se pueden hacer, infinidad de pendejadas, lo de Federico es mostrar más de dónde soy y cómo hago las cosas.

Su bandera de campaña ha sido esa continuidad, entonces, ¿cuál es el aporte que Santiago Gómez hará de manera personal?

Esto lo hago como un ejemplo, digamos, cuando un presidente de una empresa que lo ha hecho muy bien se va a ir de la empresa, la empresa siempre tiene dos opciones: o traer un presidente a que lo cambie todo y quién sabe para dónde coge o escoger un vicepresidente que continúe y mejore las cosas, entonces esa es la propuesta que estamos haciendo.



Escojan a alguien que conoce la ciudad, que saben quién es, cómo trabaja, que tiene un equipo, para que las cosas sigan funcionando, que continúen, mejoren y avancen. No arriesguen con personas que no sabemos ni de dónde son, ni qué equipos tienen y que no tienen la capacidad, esa es la propuesta. Proyectos nuevos: Buen Camino, corredores viales, 50.000 becas, infinidad. Pero, sobre todo, con una línea de continuidad. No es llegar a borrar cosas, como pasa en Bogotá, por ejemplo, que cada cuatro años cogen para un lado diferente.

¿Cómo ve usted el panorama electoral con las últimas encuestas? ¿Qué sigue ahora para ‘remontar’?

Las encuestas son una foto del momento y es muy importante, yo no las cuestiono, yo cuestiono la manipulación de los medios con ellas.



Nosotros hacemos una medición diaria, lo venimos haciendo desde el primero de agosto y creemos en las tendencias más que en la foto. Los números dicen que vamos creciendo, Ramos va hacia abajo desplomado, Quintero también crece. Y esos son como los números que tengo.



ISABELLA MORALES QUICENO

Para EL TIEMPO