Candidato Daniel Quintero denuncia campaña sucia en su contra

El candidato a la alcaldía de Medellín, Daniel Quintero, denunció que se está haciendo campaña sucia en su contra. Así lo expresó este miércoles, luego de que se conociera la entrega de volantes, en distintos puntos de la ciudad, en los que se le trata de vincular a Gustavo Petro.

Cabe recordar que su pertenencia a la izquierda o a cualquier partido político ha sido desmentida por Quintero, especialmente después de que el senador Álvaro Uribe se refiriera a él en su cuenta de Twitter como el "agente de Petro".



"Rechazo de forma contundente lo que viene haciéndose de política cochina en la ciudad, con mensajes en redes, cuñas, pasacalles, volantes. Esa no es la forma de hacer política, hay que hacer política honesta, transparente, contra la corrupción. Esos volantes que tratan de ubicarnos en un segmento ideológico al que no pertenecemos no somos de izquierda, no somos petristas, no tenemos jefes ni de derecha ni uribistas ni duquistas", manifestó el candidato.

Asimismo, añadió que este comportamiento solo muestra el "desespero" de algunas campañas ante el crecimiento que ha tenido en el voto de opinión. En los volantes se ve una fotografía de Daniel Quintero en la que también aparece Petro, al lado de una en la que aparecen el actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, al lado del candidato Santiago Gómez.

Este es el volante que se entregó en las calles de la ciudad. Foto: Cortesía Prensa Movimiento Independientes

"Hay actores que no saben vender sus propias propuestas. Nosotros, como principio de vida, no hacemos campaña de desprestigio contra otras candidaturas, no tenemos un libreto para atacar otras candidaturas, nos gusta hacer una política propositiva. Desde nuestra campaña no habrá un solo mensaje de ataque a ninguno de nuestros rivales", añadió el candidato del Movimiento Independientes.



