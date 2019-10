Candidato del Polo en Antioquia, Luis Peláez, fue víctima de atentado

Mientras regresaba a Medellín de un evento de campaña en Segovia (Nordeste de Antioquia), Luis Peláez, diputado de la Asamblea departamental y aspirante a repetir curul, fue víctima de un atentado por parte de hombres armados.



De acuerdo con Peláez, el hecho ocurrió a la altura del municipio de Yolombó, cuando hombres encapuchados dispararon al vehículo donde el hombre se encontraba en compañía de personas de su campaña.

"Uno de los disparos alcanzó a impactar la puerta donde yo me encontraba. En el lugar tenían barricadas con piedras grandes que obstaculizaban el paso, lo que indica que era un atentado premeditado. El conductor logró esquivarlas, sin embargo una de las llantas delanteras se estalló, alcanzamos a continuar con la marcha y a darle aviso a la policía que tardó más de una hora en atender el llamado", denunció el diputado.



Gracias a que el vehículo en el que se movilizaba era blindado, el atentado no tuvo consecuencias fatales para los ocupantes.Peláez aseguró que desde hace seis meses ha sido víctima de amenazas de las que ya puso en conocimiento a la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad que, según el diputado, tres días atrás le informó mediante resolución que no tenía riesgo alguno por lo que no le brindarían esquema de seguridad.

Así quedó el vehículo en el que se movilizaba el diputado Foto: Cortesía

Tras el ataque, el diputado reiteró el llamado a las autoridades para que atiendan las solicitudes de protección a la vida.



Por su parte, el Representante a la Cámara por Antioquia y Presidente del Polo Democrático en Antioquia, Jorge Gómez, rechazó el atentado e indicó que "este grave atentado se suma a la terrible amenaza de que fue víctima nuestro aspirante al concejo de Fredonia, Arley Hernandez la noche del pasado viernes".



Gómez también reclamó a las autoridades la falta de protección adecuada para este partido de oposición y pidió garantías para que el mismo pueda ejercer su derecho a participar en la contienda electoral del 27 de octubre.



