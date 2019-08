¿Le llegó la hora al Uribismo para poner alcalde en Medellín?

Medellín es la cuna del uribismo. En esta región ganó el No al Plebiscito (por poco) impulsado por esta vertiente. También fue una de las que más votos le dio a Iván Duque para alzarse con la Presidencia en las últimas elecciones, con 693.334 votos (1'844.027 en Antioquia).

Sin embargo, esto no se ha visto reflejado a la hora de poner su candidato en el principal cargo público de la ciudad: alcalde. En las elecciones 2011-2015, bajo el Partido de la U, el uribismo no pudo consolidar a Federico Gutiérrez. Luego, en 2016-2019 sí le llegó la hora a Gutiérrez, pero bajo un movimiento por firmas, ganándole por poco a Juan Carlos Vélez, el elegido por el Centro Democrático (CD).



Ahora, con Alfredo Ramos Maya, se espera que la tercera sea la vencida. El hijo del exgobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos parte como favorito a poco más de dos meses de campaña para ser alcalde de Medellín.



En las últimas dos encuestas (Datexco y Guarumo), Ramos es amplio favorito casi triplicando a sus adversarios.

Alfredo Ramos, candidato a la alcaldía de Medellín por el Centro Democrático. Foto: Prensa Alfredo Ramos

Algo que también ocurrió con el candidato ungido por los uribistas en las pasadas elecciones, por lo que este partido no se confía de los sondeos y se enfoca en ir paso a paso.



“Esta candidatura tiene claro que debe trabajar, trabajar y trabajar como primera medida; como segunda, no desestimar ningún grupo o dirigente que se acerque a la campaña y tercero, aunque hay que observar las encuestas, no hay que confiarse de ellas. Si vamos perdiendo trabajar aún más y si vamos ganando, seguir así porque el último voto cuenta hasta el día de elecciones a las 4 p. m.”, expresó Horacio Arroyave, uno de los directores del Centro Democrático en Antioquia.

Dejó claro que aunque Ramos es favorito actualmente, la campaña está abierta a todo tipo de acercamiento programático con otros candidatos, como Jesús Aníbal Echeverry (Partido de la U) y Santiago Gómez (Seguimos contando con vos), que tienen afinidad ideológica con el CD.



De otro lado, Juan Carlos Escobar, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia, opinó que las ventajas que tiene el Centro Democrático para esta contienda electoral es que tiene un candidato escogido desde hace rato, que cuenta con un partido consolidado en la ciudad y que tiene una figura de reconocimiento, que es su padre.



“Más que méritos propios o una trayectoria larga en la política, este candidato (Ramos) tiene estos tres componentes que son los que lo hacen como muy opcionado para llegar a la alcaldía”, opinó el experto.



Sin embargo, para Arroyave, el candidato del Centro Democrático tiene todas las capacidades para disputar el máximo cargo público de la capital antioqueña.



“Alfredo es un joven estudioso, inteligente, honesto, dinámico y con ancestro político. Tiene un concepto nuevo del quehacer de la política, que viene de su experiencia del sector privado y en lo público como Senador”, indicó el directivo.



Además de los factores internos del partido político, hay otros factores externos que jugarían en beneficio de Ramos.



“Por ejemplo, la fragmentación del fajardismo, que no cuenta con una figura clara y única, a pesar de que Fajardo avale a Beatriz Rave, creo que las discusiones y problemas que han tenido los ‘Verdes’ y Compromiso Ciudadano van a traer consecuencias, pues es una de las fuerzas políticas más fuertes de los últimos años en la ciudad. En los otros partidos, se ve la falta de una figura pública importante y de renombre que tenga un liderazgo como para hacerle frente al Centro Democrático”, indicó el docente investigador.



Además de los líos en el fajardismo, Escobar opinó que también hay fragmentación en las fuerzas alternativas, llamadas de centro o independientes, lo que se ve reflejado en que hay 15 candidatos inscritos para la alcaldía de Medellín, lo que es una cifra récord.



“Medellín ha tenido historial electoral de tener dos candidatos en una contienda muy disputada, quizá no tanto con la de Sergio Fajardo, pero sí con los otros. Uno diría que se requeriría un candidato de centro apoyado por una coalición de izquierda, para poder hacerle competencia al Centro Democrático”, aseveró Escobar.

¿Por qué el uribismo no ha podido consolidar un candidato?

El profesor Escobar opinó que hay una razón única para describir por qué el uribismo ha fracasado en lograr que su candidato llegue a la alcaldía de Medellín.



“En su momento (2011), Federico Gutiérrez, con La U, apenas se estaba ‘midiendo’ y aunque no le dio para disputar la alcaldía, le generó un reconocimiento que rindió frutos cuatro años después”, dijo el experto.



En el caso de Juan Carlos Vélez, en 2015, Escobar indicó que no se tiene que ver como una derrota del uribismo, pues aquí este partido “jugó a dos bandas”, pues era afín a Federico Gutiérrez, cercano a esta corriente política. Algo que no parece muy claro para estas elecciones pues no se ve un candidato fuerte.



Por eso, todo apunta a que el uribismo se la va a jugar toda por Ramos, lo que también conlleva riesgos.



“Lo del papá le puede jugar en contra en caso de que estalle una decisión contraria para Luis Alfredo Ramos en este proceso, pues en Medellín hay una sensación de no responsabilidad de este en el tema de parapolítica que está vinculado. Pero si pasa algo en la imagen del padre, eso podría repercutir en la del hijo”, opinó el docente de la U. de A.

