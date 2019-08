La cifra de votos que busca Nicolás Petro en el Atlántico

Nicolás Petro es un joven abogado que busca la gobernación del Atlántico en representación de los sectores alternativos. Su aspiración ha llamado la atención no solamente por ser hijo del excandidato presidencial y senador de izquierda Gustavo Petro, sino porque se enfrenta a una de las candidatas más sólidas: Elsa Noguera.



¿Cómo terminó usted de candidato a la gobernación?

Hace cuatro años estuve trabajando en una candidatura al Concejo de Barranquilla, pero por cuestiones políticas hicimos una alianza con Mais. Faltando unos 25 días para la fecha de inscripción se rompieron esos acuerdos y, por temas de tiempo y de póliza, no alcanzamos a inscribirnos.

Ya en la candidatura presidencial fui gerente de campaña a nivel del Caribe, donde tuve la tarea de organizar las manifestaciones, pero también la campaña casa a casa. Y este año estaba construyendo una candidatura a la Asamblea del Atlántico, pero un grupo de líderes políticos y sectores empresariales –así como líderes juveniles y candidatos al Concejo de Barranquilla y a alcaldías– me propusieron el reto de ser el candidato a la gobernación.



¿Está convencido de que el petrismo puede derrotar a los Char?



Claro que sí. Es que nosotros no solo ganamos en las presidenciales, sino también el año pasado en la consulta anticorrupción y logramos más de 450.000 votos. Eso quiere decir que en el Atlántico hay un importante sector que está votando diferente.



¿Cuántos votos cree que se necesitan para ser gobernador?



Hace cuatro años hubo dos candidatos que lograron más de 340.000 votos. Por eso, yo creo que con unos 400.000 votos se puede lograr.



¿Entonces aspira a sacar 400.000 votos?



Aspirando no, lo que estamos buscando es reenamorar, reconquistar esos 450.000 votos que sufragaron de una manera diferente.



¿Es bueno o malo llevar el apellido Petro?



Primero que todo, estoy muy orgulloso de ser el hijo de Gustavo Petro. En la campaña, así como ese apellido me abre muchas puertas, también me cierra otras.



¿Cree que el petrismo debería hacer alianza con Claudia López?



Yo soy conciliador. Lo ideal es la unión de todos los sectores alternativos. De todas maneras, hay que tender los puentes para lograr esta unidad, no solo para esta elección que viene, sino para las presidenciales del 2022. Hay que buscar la unidad alrededor de unos puntos fundamentales.

