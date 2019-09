‘La gente no puede ser cómplice de la corrupción’: Ángela Hernández

Con una visión “incluyente” del tratamiento que tendría en su administración la comunidad gay, la diputada de Santander Ángela Hernández sigue haciendo campaña por ganarse la gobernación.



Hernández, cuya posición sobre las cartillas de educación sexual del pasado gobierno generó polémica en el país, habló con EL TIEMPO.

¿Cuál es el principal problema en Santander?

La corrupción que se come todo, se traga los presupuestos, no deja avanzar, tiene secretarías paquidérmicas, vendidas, provoca que no haya vías terciarias, ni agua ni salud. Eso se soluciona, únicamente, con gobiernos honestos.



¿Cómo solucionar este lío?

Si queremos gobiernos transparentes, necesitamos campañas transparentes. La gente no puede ser cómplice de la corrupción. Si votan por los corruptos, pues van a tener gobiernos corruptos; si votan por gente limpia, pueden tener la expectativa, siquiera la esperanza, de un cambio.



¿Cómo controlar el tema de contratación en las regiones?

El problema más grande de Santander son las vías terciarias, porque nosotros somos campo. Normalmente un kilómetro de vía terciaria vale entre mil quinientos y dos mil millones de pesos. Vamos a contratar a los presidentes de juntas de acción comunal para que ellos hagan las vías terciarias de sus comunidades. Con ese modelo nos sale a 600 millones de pesos el kilómetro; o sea, nos rinde la plata el doble y hay transparencia.

¿Qué tan cierta es su imagen de homofóbica?

Quiero invitar a los santandereanos a no tener prevención, a que esa imagen de mujer homofóbica, retrógrada, recalcitrante, que en algunos sectores se me ha creado, no es cierta.



¿Entonces la gente de la comunidad LGBTI no tiene por qué verla como una amenaza?

Ninguna; de hecho, seré la gobernadora de todos los santandereanos. Al contrario, esa población históricamente viene peleando por que haya una política pública, por que los escuchen, los atiendan. Todos van a ser escuchados. Hay que darle educación a la comunidad gay, salud y atención terapéutica.



¿Usted nombraría a una persona gay en su equipo?

Precisamente porque seremos incluyentes, me parece muy discriminatorio que haya que preguntarle a alguien qué sexo tiene para contratarlo. Las personas que van a trabajar conmigo no lo harán por su condición sexual. Vamos a contratar a las personas más idóneas.



