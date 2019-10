La movida de la Farc en la contienda por Bogotá: piden una alianza

El partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) no estará en el tarjetón para elegir alcalde mayor de Bogotá el 27 de octubre. Sin embargo, tímidamente quiere jugar un rol protagónico.



De hecho, hacen público su deseo de quién debe ser el nuevo mandatario de los capitalinos. Ayer pidieron una convergencia entre los candidatos Claudia López (Alianza Verde) y Hollman Morris (Colombia Humana). Aunque no se decantaron por ninguno de los dos, consideran que de no haber una alianza ganarán los sectores más derechistas.

Pero ¿por qué no se la jugaron por alguno? Su dirigencia esgrime que así lo pidieron las bases democráticamente. En efecto, ayer hicieron público el resultado de una consulta en la que hubo 2.313 votos válidos: 906 de los militantes del partido que nació tras la firma del acuerdo de paz votaron por la convergencia entre López y Morris.



Ambos aspirantes fueron entusiastas promotores del sí en el plebiscito y testigos de excepción en el acto simbólico que hubo en su momento en Cartagena con Juan Manuel Santos y Rodrigo Londoño Echeverri, en primera fila.



Individualmente ganó Morris, quien tuvo el respaldo de 839 votantes, mientras que apenas 402 eligieron a López.

Lo inquietante para la Farc es que, hasta el cierre de esta edición, ninguno de los dos aspirantes había recibido con alborozo la invitación. Esto, a pesar del entusiasmo de la colectividad que tuvo su génesis en una guerrilla que durante más de medio siglo combatió con fiereza al Estado.



“Los resultados son la evidencia del querer de la gente, de esos anhelos que tiene la gente. Nosotros evidenciamos en esta consulta que la gente no quiere seguir teniendo un modelo neoliberal que lleve a la ciudad a un caos (…). Reiteramos una vez más la unidad, hacemos un llamado a Claudia López y a Hollman Morris a que nos escuchen, a que tengan en cuenta este acto democrático”, afirmó Sonia Nariño, quien aspira al Concejo de Bogotá por la Farc.



Ese tímido acercamiento evidencia la dificultad de la Farc para hacer política legal. De hecho, el partido de la rosa, como la denominan varios de sus integrantes, solo alcanzó 50.000 votos para el Senado de la República, donde presentó 23 aspirantes, en las primeras elecciones en las que participó. Mientras que en la Cámara de Representantes sacó algo más de 32.000 votos, con apenas el 0,22 por ciento de participación del total de la votación, que fue de 13,8 millones de sufragios. Un resultado muy frágil para una primera incursión en la política.



Carlos Antonio Lozada, uno de los senadores de Farc, señala que estos resultados evidencian dos hechos: uno, la dificultad que ellos han tenido para entrar a un sistema electoral del que no tenían ninguna experticia, y dos, a las estigmatizaciones de las que son víctimas.



El hecho de que, por ejemplo, en Bogotá no hayan tenido un aspirante para que se exhibiera en la campaña, lo que le daría visibilidad al movimiento, muestra “la dificultad del partido Farc para poder llegar al electorado”, dice Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el análisis de Conflictos (Cerac).



“Es muy baja la participación electoral con candidatos del partido. Eso muestra la enorme dificultad de articular un discurso que llegue a los votantes, ni a nivel de grandes ciudades –como sí lo logró la AD M-19 en su momento– ni de los “territorios, como en su momento sí lo logró la Unión Patriótica”, dice Restrepo.

A pesar de esto, la Farc insiste. “La consulta cuyos resultados hoy presentamos muestra que las ciudadanías que participaron en ese ejercicio quieren, exigen, reclaman la convergencia o la coalición entre Claudia López y Hollman Morris”, dice Jorge Rojas, cabeza de lista de este joven partido. “A mi juicio, Claudia López trató de ganar el centro de la opinión política en Bogotá, despreció los sectores de izquierda y va a perder la alcaldía de Bogotá, porque el centro lo ganó Galán y con el centro, la derecha”, agrega.



Para Rojas, “ese acuerdo tiene que poner en el centro el tema del metro subterráneo de Bogotá, el tema de la universalización de la educación pública superior, los temas sociales y ambientales que sabemos defender, porque ya ejercimos el gobierno en la capital del país. Si no lo logran, si no se ponen de acuerdo, las circunstancias van a ser de derrota en la capital del país”, concluye.

