'Yo no gasto el tiempo interpretando a Petro': Sergio Fajardo

Sergio Fajardo, el excandidato presidencial, reconoció que ya está trabajando en su campaña presidencial para el 2022. Aseguró que él no es una persona del mundo de la rabia, el resentimiento y de la venganza, en respuesta a cuestionamientos de Gustavo Petro. Dijo que esta campaña que se vive en este momento parece ser la del todo vale en muchos de los aspirantes.​

¿En que está hoy Sergio Fajardo?

En términos personales, en mi trabajo formal, del que yo vivo, por el cual recibo mis ingresos, y es parte fundamental de vida: soy profesor del Instituto Tecnológico de Monterrey, en México, en el cual estoy una semana al mes trabajando como profesor. El resto de mi tiempo está dedicado a nuestro movimiento, Compromiso Ciudadano. A trabajar desde ahora para nuestro proyecto 2022, para la Presidencia en 2022, y en el fortalecimiento de Compromiso Ciudadano.





¿Ya está metido en la campaña para el 2022?

Sí, estoy en la campaña. Me vine a vivir a Bogotá y acá estamos organizando un equipo básico de trabajo, en este periodo electoral. Yo físicamente estoy acompañando a una cantidad de personas que durante los últimos años ha trabajado con nosotros. Ayudo a fortalecer las propuestas y trabajando por quienes han trabajado por nosotros.



En esta campaña usted está aquí en Bogotá con Claudia López ¿en el resto del país tiene candidatos?

En diferentes partes del país apoyamos personas, repito, con un criterio, compartimos unos principios, son personas que han trabajado con nosotros y yo en eso quiero hacer mucho énfasis, porque este mundo de la política, de lealtades poco. Es un mundo que tiene una faceta muy oscura. por eso hay lago que yo quiero reivindicar, y es apoyar a tantas personas que durante tanto tiempo han repartido volantes, han organizado, han trabajado para nuestras aspiraciones, en particular la presidencial. Entonces, es el momento de que yo vaya. así sea un candidato a edil, a acompañarlo y decirle aquí también estoy yo para usted, y yo creo profundamente en eso. Trato de acompañar en muchas partes del país, en la mayor cantidad de regiones donde pueda ir, donde tenga sentido apoyar y acompañar, y lo hago con gusto.



Yo siempre estoy diciendo, 'política con principios' y en estas elecciones es la primera vez que yo no soy candidato y me ha tocado ver una cantidad de cosas; es increíble se junta el uno con el otro, de cualquier manera, de cualquier forma. Aquí se están juntando para ver como se hace, no hay principios que se respeten, no hay ni la más mínima coherencia a la forma como se están asociando en muchos casos, es terrible. Yo nunca había visto tanto todo vale. Con tal de hacer cualquier cosa, haga lo que sea. ¿Principios? muy poquitos.

¿Siente que se está acomodando todo el mundo con tal de ganar?.

Por participar en alguna forma, en algún gobierno, para obtener una tajada de alguna manera horrible. Lo que yo he visto en esta etapa durante estas elecciones es lo más cercano al todo vale, en una forma generalizada y masiva, en muchas partes. Me impresión es que esto es un retroceso en el sentido de la política de principios, de propuestas, de una coherencia básica con respecto a lo que se planteen.



Usted está metido aquí apoyando a Claudia López, cree que se necesita la Colombia Humana para el triunfo para la garantizar el triunfo en las urnas de ella?

Ese no es mi problema, yo no tengo nada que ver con la Colombia Humana ni puedo responder por la Colombia Humana, sobre qué hace o no. Yo estoy con Claudia López y lo he explicado de manera profusa diciendo las condiciones de ella. Y desde hace mucho vengo trabajando con ella, fue la candidata a la vicepresidencia y todo el 2017 y 2018 trabajamos juntos. Yo no tengo ninguna duda, no estoy haciendo ningún cálculo de ningún tipo porque creo que Claudia López es la persona indicada para dirigir a Bogotá. Espero que gane y se lo merece, ojalá que Bogotá se dé la oportunidad de tenerla a ella.



Si, usted no tiene nada que ver con la Colombia Humana, pero el senador Gustavo Petro si pareciera que tuviera algo contra usted...

Pregúntele a él, él tiene sus problemas y él verá como los resuelve. ¿Usted se imagina que yo me acostara todos los días pensando en Petro? pues que pesadilla. Yo duermo tranquilo, duermo contento, yo duermo con el espíritu limpio, libre. Yo no soy una persona del mundo de la rabia, el resentimiento, de la venganza, de ese malestar. Yo creo que la sociedad está para transformarla, para apoyarnos en una forma muy distinta a destruir, a la amargura. Si no vamos construir, vamos a aprender a discutir, a entre los diferentes encontrar espacio para poder avanzar, Colombia hay que cuidarla, a Colombia no se le cuida con rabia, resentimiento, para nada. Yo vivo tranquilo.



Hay quienes dicen que parte de la molesta de Petro es porque Claudia López dijo que le gustaría que usted fuera candidato al 2022 ¿cree que sean celos?

Yo no tengo ni idea, es que yo no gasto el tiempo interpretando a Petro, ni cómo amaneció hoy, ni qué va a decir. Me ha dicho de todo, me ha dicho narcotraficante, paramilitar, corrupto, responsable de Hidroituango. No sé qué más falta en Colombia para que el señor Petro me asigne a mí la responsabilidad de lo que ocurrió, no tengo idea qué más falta en este país para que el señor diga que yo soy el responsable.



¿Lo de Petro no es un señal de que ya empezó la campaña para el 2022?

A usted le gusta mucho que yo hable de él, pero no tengo nada que decir de Petro.

Pero a usted también le han salido a cuestionar su administración como gobernador de Antioquia...

Yo tengo unos enemigos desde hace 19 años. Y son los mismos que hoy, tienen uno de los casos más sonados de corrupción de nuestro país en cabeza del contralor general de Antioquia, que es un hecho de corrupción dramático, que es apenas la punta del iceberg de lo que significa una corrupción asociada con los partidos políticos que hoy por ejemplo están el poder en la gobernación de Antioquia. Es la expresión de la corrupción y esos mismos los venimos batallando desde hace 19 años. Hace 19 años era una vajilla en EPM y ahora es en la Contraloría del departamento de Antioquía.

Hacen todo lo posible por alejarlo a uno de la contienda política, y una de las formas que utilizan es póngale demandas, por eso por primera vez en la historia de Antioquia un gobernadoe ha sido demandado por la Contraloría, ¿por qué? pues porque el señor contralor de Antioquia en conjunto con el gobernador tienen la estrategia 'vamos a fregar a Fajardo'. Pero el que está en la cárcel es el contralor por corrupto.



¿No es muy pronto para empezar a trabajar la campaña 2022?

No. Nosotros vamos a recorrer un camino muy distinto, vamos a ir por todo el territorio con las personas que han participado en elecciones, con muchas personas que quieren participar en política, a organizarnos desde ahora, a tener una visión regional para trabajar; sobre todo una cantidad de temas que construir, identificar liderazgos políticos a través de todas las regiones de Colombia.



El año entrante, en septiembre, vamos a hacer un gran festival asociado con los temas relevantes para nuestro país, con las propuestas que queremos y venimos elaborando y venimos trabajando para presentarse en Colombia. Es una forma de hacer política y estar trabajando con la gente, escuchando, aprendiendo y transformando, ese es el camino nuestro.



¿Qué va a hacer diferente en esta campaña con diferencia al o que hizo en la pasada?

Nosotros arrancamos la Coalición Colombia en diciembre 20 del 2017, ahora vamos a hacer todo este proceso de ir por todo Colombia con la escuela de formación política, que tiene como componente de los liderazgos políticos. Vamos a visitar todos los departamentos de Colombia, vamos a convocar a los sectores productivos, al mundo académico, a jóvenes, a escuchar, a construir una visión de Colombia como la que nosotros queremos hacer, que parte de cambiar la política pero construir. Nosotros somos una política de la esperanza lo que tiene que ver con la educación, con la lucha contra la corrupción, somos esperanza, nosotros no somos para escoger trinchera, somos para avanzar y darle sentido a una Colombia que le apuesta a la inteligencia, la capacidad, no a la rabia y a la mentira.

¿Que análisis hace la situación de violencia que está afectando la campaña en el país?

Es doloroso. Es un atentado directo contra la democracia, es una barbarie contra una cantidad de familias víctimas en una Colombia llena de víctimas. Yo siempre he pensado en las familias, en lo que significó para esas familias que le asesinen a esas personas. Pero este es un camino peligroso, cuando se comienza a asesinar de manera sistemática, a resolver las diferencias políticas con la violencia física, con el asesinato y es un camino además alimentado con la rabia, con el malestar. En Colombia nosotros no hemos superado todavía la violencia como una forma de resolver los conflictos entre nosotros, y parte de nuestro trabajo siempre será mostrar que se puede ser diferente sin ser enemigo. La forma como nosotros los líderes políticos hablamos y nos referimos, educa a la gente. Yo me tomo muy en serio la responsabilidad como persona que lidera una sociedad, que hace parte de la sociedad.

Lo que nosotros tenemos en mente es liderar la transformación de Colombia para construir, y no para escoger trinchera.



¿Cómo ha visto el actual gobierno nacional?

Después de un año digo que es un gobierno que no sabemos para dónde va. Usted y yo estamos sentados aquí en Bogotá, en una oficina, estamos conversando y yo, a través de usted le hago la pregunta a todos los lectores: ¿Cuándo fue la última vez que ustedes escucharon algo a cerca de la educación en Colombia? Al comienzo fueron los paros estudiantiles, solicitando mayores recursos para la educación pública. Después el paro de Fecode por el tema de la salud de los maestros como punto central. Hay algún proyecto que alguna persona relativamente informada diga "¿está pasando esto en la educación?".



Y hágase la misma pregunta con las diferentes áreas del país y usted va a tener que responder, yo no tengo idea, porque no tenemos un rumbo claro hacia dónde nos estamos dirigiendo. No hay derrotero para seguir, y eso significa que estamos en un marasmo y una incertidumbre.





