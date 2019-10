'Hace falta entender que la democracia es un debate de ideas'

A menos de 15 días de las elecciones regionales, que se celebrarán el domingo 27 de octubre, el tema de la seguridad es una de las principales preocupaciones del Gobierno.



En palabras de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, se espera que no haya un muerto más, que la gente salga a votar libremente y que no se presenten irregularidades de ninguna naturaleza.

Por esta razón, el Estado trabaja hace varios meses para garantizar la normalidad para el día en el cual los votantes –hay 36’602.752 habilitados– salgan a elegir a los futuros ediles, concejales, alcaldes, diputados y gobernadores.



“El 8 de julio, el presidente Iván Duque presentó el Plan Ágora, y en esa oportunidad se identificaron 130 municipios con alto riesgo de violencia y de corrupción, y sobre eso se ha venido trabajando de la mano de la Fiscalía, de la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo, la Misión de Organización Electoral (MOE) y, obviamente, todas las Fuerzas Militares y de Policía. Hemos hecho todo un trabajo mancomunado que ha llevado a decisiones muy importantes”, aseguró Gutiérrez, quien es la encargada del Gobierno en los temas electorales.



Dicho plan dejó en evidencia que grupos ilegales, así como los carteles de corrupción, están detrás de las elecciones, por lo cual comenzaron acciones preventivas.

Prueba de esto, explicó la jefe de la cartera del Interior, son las operaciones Escudo 1 y Escudo 2, realizadas en Norte de Santander y Nariño, respectivamente. En Norte de Santander fueron capturadas 143 personas y en Nariño, 206. Además, también está la baja de alias Alonso, quien fue el autor del homicidio de la aspirante a la alcaldía de Suárez, Cauca, Karina García, y sus acompañantes a comienzos de septiembre.

Este homicidio, dijo, así como los de otros dos candidatos en Toledo, Antioquia, y Tibú, Norte de Santander, “generaron una alarma muy grande, pero se ha hecho todo un trabajo de la mano de los partidos políticos y una coordinación entre la Policía, las Fuerzas Militares y la Unidad Nacional de Protección; y se generaron una serie de estrategias que yo creo que han venido funcionando muy bien”.



Entre las regiones con mayores riesgos están Atlántico, Meta, el Catatumbo, Valle del Cauca, el Bajo Cauca antioqueño, el sur de Córdoba, Norte del Cauca, Nariño y Chocó.



“El Plan Ágora tiene dos ejes fundamentales, que son transparencia y seguridad. Allí fueron identificados factores de riesgo como corrupción de funcionarios, violencia política, violación al régimen de inhabilidades y compatibilidades, financiación ilegal y delitos electorales. Todos esos factores fueron considerados como de riesgo”, comentó Gutiérrez.



Acerca del día de las elecciones, existe una preocupación especial por el departamento de Arauca, donde las autoridades regionales piden mayor acompañamiento para garantizar el transporte del material una vez cerradas las urnas, y la seguridad, pues hay una alta confrontación entre candidatos locales.

De hecho, hay una problemática que es necesario enfrentar, y es los ataques entre candidatos en redes sociales que se han presentado en las últimas campañas. Si bien se han firmado varios pactos de no agresión entre los partidos políticos, los insultos no cesan. “Lamentablemente, obedece a la falta de control en redes sociales, que no es un fenómeno en Colombia, sino uno mundial; y creo que nos hace falta más consciencia ciudadana de respeto, así como entender que la democracia es un debate de ideas y de propuestas, y no de agresiones personales”, aseveró Gutiérrez.



