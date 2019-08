Cómo hizo el partido Colombia Renaciente para avalar 5.600 candidatos

La candidatura a la Presidencia de la República en 2022. Esa es la meta que tiene el Partido Colombia Renaciente, el cual, junto con Alianza Democrática Afrocolombiana (Ada) obtuvo su personería jurídica con la llegada de congresistas afro al Congreso.



Jhon Arley Murillo, representante a la Cámara por Colombia Renaciente, le dijo a EL TIEMPO que “hay que apostarles a cosas grandes” y, para comenzar, avalaron 5.600 candidatos a las elecciones regionales de octubre próximo. Casi el doble de los que apoyó Ada.



Murillo afirmó que en el listado de casi 700 inhabilitados que presentó la Procuraduría les resultaron 66, a los cuales les pedirán que renuncien a sus avales.



¿Cómo está el partido Colombia Renaciente para estas elecciones de octubre?

Con muchas expectativas. El partido logró avalar más de 5.600 candidatos a diferentes cargos de elección popular. Esta es la apuesta política más grande que un partido de origen afro hace en la historia política del país. Es una apuesta por el poder político. Creemos que para poder cambiar las condiciones de vida de nuestra gente hay que estar en el poder, eso no se hace desde afuera o como espectadores. Llevar candidatos avalados por el partido a espacios de poder hace que podamos tener incidencias.



¿Y cómo llegarán a alcanzar esa incidencia?

A todos los candidatos, en el momento de darles el aval, se les obliga a que firmen un pacto para trabajar en temas puntuales en beneficio de la comunidad afro, en política pública, en crear dependencias de trabajo afro dentro de sus administraciones y eso lo hacemos accediendo al poder político real.

Ese poder de avalar candidatos lo usamos de manera responsable. No hemos cobrado por los avales. Nadie puede decir que le cobramos un peso por un aval

Ese poder de avalar candidatos lo usamos de manera responsable. No hemos cobrado por los avales. Nadie puede decir que le cobramos un peso por un aval.



¿Es decir que usted puede garantizar que no cobraron por ninguno de estos 5.600 avales?

Ninguno. De eso puedo dar garantía. O que nos dio plata por un aval. En eso podemos dar una garantía real y certera, porque hicimos eso de manera muy responsable y exigiéndole a la gente responsabilidad política a favor del partido y de las comunidades que representamos.

¿Y cómo se explica que un partido que surge de una comunidad pequeña, ahora aparezca avalando 5.600 candidatos?

Porque lo hicimos con mucha responsabilidad y fíjese que no es mucho. Nosotros tuvimos más de 10.500 peticiones de aval. Abrimos la inscripción para ello en abril pasado. Avalamos la mitad, aproximadamente, y antes creemos que no fue mucho, porque fuimos muy responsables en no dar aval a todo el que nos lo pidió.



¿Cómo se aseguraron?

Revisamos hojas de vida y antecedentes. Cuando concebimos esto se vio como una apuesta política real y hacia futuro y creo que esta es la apuesta política más grande, en materia política, que un partido de origen afro hace en la historia buscando acceder al poder político real. La apuesta es tener incidencia. Asociado a esta apuesta, ojalá que el partido vaya hacia tener candidato a la Presidencia en 2022 de origen afro.



¿Es decir que la meta es buscar la Presidencia?

Sí.



¿No cree que es una apuesta grande para un partido que apenas está comenzando?

Hay que apostarle a cosas grandes. Hay que ir paso a paso, pero hay que tener apuestas grandes, porque si no le apostamos a tener incidencia real en la política del país, cómo vamos a responderles a nuestras comunidades con cambios reales.

He sido un convenido que los 10 millones de afros de este país merecen una oportunidad de política pública real a su favor

He sido un convenido que los 10 millones de afros de este país merecen una oportunidad de política pública real a su favor. Somos 10 millones de afros que podemos ser incidentes en una elección presidencial si tenemos conciencia e identidad de voto.



¿Y estos 5.600 candidatos están en los departamentos donde hay alta población afro?

Muchos sí y otros no. Hay muchos en el Valle, en el Cauca, en Nariño, en Antioquia. Otro no. Hay departamentos como Cundinamarca, donde no es muy fuerte la población afro, que tenemos candidato avalado a la gobernación. También entendemos que este partido, sin perder la esencia afro, debe abrirse a convertirse en una opción política nacional. Que estos candidatos que no sean afro se comprometan a trabajar por la igualdad de derechos en sus departamentos, sean muchos o pocos.



¿Cuántos candidatos les aparecieron a ustedes en el lista de inhabilitados de la Procuraduría?

El partido tiene que agradecerle a la Procuraduría ese tipo de ejercicios preventivos y que nos ayudan a tomar medidas. De acuerdo a ese reporte tenemos 66 candidatos que aparecen con algún tipo de inhabilidad, básicamente para juntas administradoras locales y concejos. Para alcaldías hay solamente uno, en Boyacá, y que ya habíamos identificado y que le pedimos la renuncia.



¿Y qué hará el partido ante esto?

Vamos a pedirles, con el mayor respeto por estos candidatos, que renuncien a los avales por el bien de ellos, del partido y de la democracia. Si la gente decide no renunciar, tomaremos la decisión de revocar el apoyo o no. Hay una discusión jurídica sobre si eso se puede hacer o no. Algunas interpretaciones dicen que sí y otras que no. Colombia Renaciente en sus estatutos plantea las causales para esa eventualidad, pero primero vamos a hacerles la solicitud de que renuncien.



