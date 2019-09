'La homosexualidad no nace, se hace': candidato al concejo de Bogotá

Carlos Leyva Rizzo, candidato del partido Conservador para el Concejo de Bogotá, es un claro opositor a la agenda LGBT+, que a su juicio se quiere imponer. Con su campaña de preservación de la familia natural y su oposición a que otros impongan sus creencias, asegura que rechaza la ideología de género.

En entrevista con EL TIEMPO, el candidato aseguró que no permitirá que las minorías le impongan a una mayoría una forma de vivir.



¿De qué se trata su oposición a la agenda LGBT+?

Uno de los pilares que tengo en la campaña es la oposición a la agenda LGBT+. Lo que pasa es que la identidad de género es un conjunto de ideas anti-científicas, que con un pensamiento político, pretenden imponerles a nuestro hijos una identidad que ellos no quieren.

Hombres y mujeres nacen así por naturaleza. La homosexualidad no nace, se hace. El último estudio genético demostró que no existe el gen homosexual, por ende la familia se compone entre hombre y mujer.

¿Qué le puede proponer a Bogotá respecto a esta temática?

Lo que podemos proponer desde el Concejo de Bogotá es un proyecto donde los papás y mamás tengan el conocimiento para dar a entender y comprender, el concepto biológico y anatómico del ser humano. Es la única forma de contrarrestar el tema de identidad de género, conociendo lo que es concepto genético, biológico y fisiológico.

Cada vez son más las personas que defienden una inclinación u orientación sexual ¿qué posición va a asumir ante las personas que piden espacio e inclusión?

Estas personas que requieren un espacio de inclusión, son como aquellas personas que tienen una ideología, lo importante es que cada quien viva su vida, su sexualidad de la manera que quiera vivirla, pero que no la imponga a la sociedad. Ese es el planteamiento nuestro (....) Se genera la mal llamada presión u homofobia, como lo que sucedió en el Centro Comercial Andino, que no fue otra cosa más, que una provocación, una provocación de una pareja de homosexuales, a unos papás que se encontraban en la zona de juegos, y que estos hombres llegaron a provocar.



¿Y en que derivo esto?: en 'la besatón'. Entonces yo pienso que no es la manera que un colectivo imponga sus creencias, vívalas, disfrútelas, gócelas, pero no las impongan, y menos a una mayoría. Creen que por ser una minoría tienen el derecho de imponernos a una mayoría la forma en que ellos viven.

¿Cómo ve el tema de las parejas gay que en pro de la vida quieran adoptar?

Hay cosas que son legales, pero no morales. El aborto no es un derecho, es un asesinato a ese ser que se encuentra alojado en el vientre de una madre, porque ese bebé ya tiene una estructura, independiente, celular y cromosómicamente diferente, tiene 23 cromosomas de mamá y 23 de papá. En ese orden de ideas el aborto no puede ser una opción.

¿Qué pasaría si tuviera un hijo gay?

Eso no va con mi forma de pensar, con lo que profeso. Él allá con su vida, pero para mí no está dando testimonio, porque la creación, la naturaleza es perfecta. Si nació con dos testículos y un pene es un hombre, si nació con unos senos y un útero es una mujer (...). Lo demás es antinatural y anticientífico.



Y ¡Ojo! no estoy tomando ningún concepto religioso, porque siempre tratan de debatir con el concepto religioso. Estamos hablando desde lo natural, con decirte tengo un tío homosexual, igual lo quiero, pero no estoy acuerdo con ese estilo de vida.

