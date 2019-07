Con el cierre de inscripciones, se prende contienda electoral

Ahora sí arranca en forma la campaña para las elecciones regionales del 27 de octubre, pues este sábado a las 6 de la tarde se vence el plazo para que los candidatos se inscriban en las sedes de la Registraduría.

Si bien aún no se ha hecho ningún reporte sobre el número de candidatos inscritos, hasta este viernes a las 10 de la mañana, informó el registrador nacional, Juan Carlos Galindo, había 107.628 preinscritos. Es decir, que iniciaron el trámite de inscripción a través del sitio web de la autoridad electoral y solo les queda formalizar el procedimiento de manera presencial.



No obstante, se espera que el número de candidatos para ediles, concejos, alcaldías, asambleas y gobernaciones esté alrededor de los 130.000.



Galindo ha manifestado en varias oportunidades que estas son las elecciones más complejas que se hacen en el país por el número de candidatos y de votantes. Hace cuatro años, casi 19 millones de personas participaron en la jornada.

El panorama electoral

Los coavales y los consensos son los protagonistas para estas elecciones. Los liberales, Cambio Radical, el Centro Democrático y el Partido Conservador han llegado a acuerdos en algunas regiones.



(Le puede interesar: El guiño de Claudia López a Sergio Fajardo que molestó al petrismo)



Esta semana fue bastante movida en la campaña para la alcaldía de Bogotá. El Centro Democrático, el partido del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, le dio el respaldo a Miguel Uribe Turbay, lo que desencadenó en la salida de la precandidata Ángela Garzón, quien dejó la colectividad y renunció a la curul en el Concejo.



Uribe Turbay, quien se inscribió por firmas con el movimiento Avancemos, también cuenta con el respaldo de los partidos Liberal, Conservador, Colombia Justa Libres y el Mira.

Sergio Fajardo, Lucho Garzón, Rafael Pardo, Antonio Navarro, entre otros, acompañaron a la candidata de la Alianza Verde. Foto: Mauricio León

Por los lados de Claudia López, las cosas no están color de rosa. El senador y jefe de la Colombia Humana, Gustavo Petro, quien tiene una fuerza electoral importante en la capital, aseguró que no podía acompañar la candidatura de López porque no “defiende” su propuesta del metro subterráneo.



López, de la Alianza Verde, se inscribió el jueves acompañada del excandidato presidencial Sergio Fajardo y del senador del Polo Jorge Robledo. Ese día armó polémica cuando afirmó que Fajardo sería futuro presidente.



Esto causó el rechazo de diferentes sectores de izquierda, con quienes tenía una coalición armada, entre ellos Jorge Rojas, de la Colombia Humana, y Luis Ernesto Gómez, del movimiento Activista, quien hasta este viernes, según un trino, estaba pensando en darle el apoyo a la candidatura de López.

El otro candidato fuerte en la capital es Carlos Fernando Galán, quien también va por firmas y esta semana inscribió su candidatura y presentó la lista de candidatos al Concejo.



Una de las últimas cartas de la Colombia Humana sería Holman Morris, quien este sábado se inscribirá. Esto, luego de que Petro le propuso a la excongresista Ángela María Robledo ser su candidata, pero esta rechazó porque quiere recuperar su curul.

En las regiones

En los principales departamentos del país el panorama está más claro que en la capital.



En Antioquia, la candidatura de Aníbal Gaviria toma más fuerza. Esta semana, la Alianza Verde le dio la espalda al candidato de Sergio Fajardo y se unió a Gaviria. De este bloque hacen parte el Partido Liberal, ‘la U’ y aún se espera que Cambio Radical se sume a la campaña.

El rival más fuerte de Gaviria es Andrés Guerra, del Centro Democrático, quien, además de contar con la maquinaria del uribismo, tiene una parte del partido de ‘la U’.

Para la alcaldía de Medellín, los candidatos independientes están divididos, lo que favorecería al hombre del Centro Democrático, el exsenador Alfredo Ramos.



En Barranquilla, Jaime Pumarejo, para la alcaldía, y Elsa Noguera, para la gobernación, son los rivales por vencer. Son las fichas de la casa Char y tienen el respaldo de otras colectividades. Sin embargo, esta semana apareció un nuevo jugador: se trata de Nicolás Petro, hijo del jefe de la Colombia Humana, quien va por la gobernación del Atlántico.

Para la alcaldía de Cali hay cinco candidatos, cuatro de ellos por firmas: Roberto Ortiz, Alejandro Éder (Compromiso Ciudadano), Álex Durán y Michell Maya. El único que tiene directamente el aval de un partido es Jorge Iván Ospina, con la Alianza Verde.



Para la gobernación del Valle del Cauca hay seis candidatos, de los cuales sobresale Clara Luz Roldán, quien tiene el aval del partido de ‘la U’, la misma colectividad de Dilian Francisca Toro. Roldán ha dicho en varias entrevistas que uno de sus propósitos es darles continuidad a las políticas de la actual administración del Valle.



POLÍTICA y BOGOTÁ