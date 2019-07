Los votos de ‘la U’ en Antioquia, entre Aníbal Gaviria y Andrés Guerra

La campaña para la gobernación de Antioquia se ha vuelto una de las más difíciles contiendas para las elecciones regionales de octubre.

Si bien hay siete candidatos para los comicios, dos de ellos se perfilan como los protagonistas de la jornada electoral. Se trata del uribista Andrés Guerra y el exgobernador y alcalde de Medellín Aníbal Gaviria, quien va por firmas, pero ya tiene el respaldo de poderosos partidos.



Gaviria cuenta con el apoyo del Partido Liberal –su colectividad de toda la vida– y de ‘la U’. De hecho, el propio presidente del partido, Aurelio Iragorri, le entregó el coaval hace unas semanas.



“El partido de ‘la U’, de la mano de Aníbal Gaviria, fortalecerá nuevas alternativas agrícolas para los campesinos. Tenemos que lograr que nuevamente sea el tiempo del campo en Antioquia, el tiempo de los cafeteros, de los bananeros, y de todos los campesinos de la región”, manifestó la colectividad.



Pero no todos los miembros de ‘la U’ en Antioquia están de acuerdo con el respaldo a Gaviria.

Desde antes de que se le entregara el aval, el senador Juan Felipe Lemos Uribe, quien obtuvo más de 82.000 votos en las elecciones legislativas del 2018, había manifestado públicamente su apoyo al candidato uribista. Y hoy lo sigue haciendo.



Lemos, quien presentó una objeción de conciencia para apoyar a Gaviria, que a su vez fue aceptada por el partido, aseguró que respeta al exgobernador pero no comparte su visión política de Antioquia. Agregó que durante su carrera nunca ha participado en uno de los proyectos de este.



“Me identifico plenamente con el doctor Andrés Guerra, es una persona de mi generación, representa el relevo generacional de la política antioqueña, necesario para oxigenar el liderazgo. Creo firmemente que los dirigentes tenemos que abrir espacios y no atornillarnos a los cargos”, aseguró Lemos.



Esta campaña, de la que también hacen parte, Rodolfo Correa, de la ASI; Juan Felipe Palau, de la Alianza Verde; Mauricio Pérez, de Compromiso Ciudadano; Juan Camilo Restrepo, del Partido Conservador, y Mauricio Tobón, del movimiento Tú Puedes, perfila como protagonistas a Gaviria y a Guerra por los votos que han obtenido en el pasado.



Hace cuatro años Andrés Guerra fue segundo en la campaña para la Gobernación. Obtuvo 613.075, pero estos no le alcanzaron para ocupar el cargo que hoy tiene Luis Pérez Gutiérrez.

Pero Gaviria también tiene un buen historial de votos. En 2004, para la Gobernación, obtuvo 520.150 votos y en 2011, para la alcaldía de Medellín, fueron 238.970. A eso se suma que fue elegido como mejor gobernador y mejor alcalde del país.



Pese al buen recuerdo que tienen los antioqueños de las administraciones de Gaviria, la definición con el uribismo no será fácil, pues Antioquia es uno de los principales fortines electorales del Centro Democrático.

POLÍTICA