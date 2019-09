Se inicia la recta final para las elecciones locales

Con la publicación de la última encuesta de intención de voto para Bogotá y las principales ciudades del país, hecha por Guaramo y EcoAnalítica para la alianza de EL TIEMPO y La W, los candidatos arrancaron la recta final de las elecciones regionales, que serán el 27 de octubre.



A cuatro semanas de que los colombianos vayan a las urnas, la contienda más apretada es la de la alcaldía de Bogotá, pues Claudia López (Alianza Verde) y Carlos Fernando Galán (Bogotá para la Gente), según la encuesta, tienen un empate técnico.

Por debajo de estos dos aparecen Miguel Uribe (Avancemos), quien no está muy lejos, y Hollman Morris (Colombia Humana), quien sí tiene una diferencia considerable con respecto a los líderes de la encuesta.



Ante estos resultados, Claudia López aseguró que “la mejor encuesta” es la calle, por lo cual ayer fue al barrio 20 de Julio, en la localidad de San Cristóbal, a entregar sus propuestas.



“Nuestra estrategia es la calle, es la gente, los voluntarios que salen todos los días a entregar nuestras propuestas”, dijo López, quien tiene el respaldo del excandidato presidencial Sergio Fajardo.



Galán, quien es el candidato que más ha subido en las encuestas para la alcaldía de Bogotá, aseveró que la medición publicada ayer por EL TIEMPO “ratifica lo que han dicho otras encuestas, estamos de primeros, hemos crecido más que las otras candidaturas, y eso significa que Bogotá quieren independizarse, quiere una real opción que represente a la gente, que no esté hipotecada en expresidentes y partidos”.



Agregó que estas cuatro semanas que restan son fundamentales para “mantener este impulso que nos ha llevado a la punta”.



Desde la campaña de Miguel Uribe Turbay, quien cuenta con el respaldo del Partido Liberal, el Centro Democrático y algunos movimientos cristianos, comentaron que el respaldo a la candidatura no solo ha venido creciendo en las calles, también en las calles.



“Estamos muy contentos y agradecidos con los bogotanos que han confiado en nosotros. Somos la candidatura que más ha crecido en este proceso. Comenzamos a 43 puntos de la primera candidata y hoy estamos solo a 5 puntos del primer lugar”, aseveró Uribe Turbay.

Desde la campaña de Hollman Morris, quien es la ficha de Gustavo Petro para que su movimiento, Colombia Humana, vuelva a gobernar en la capital, no se pronunciaron.

Sin embargo, Morris salió ayer a hacer campaña y recorrió la localidad de Engativa.

En todo caso, aún queda casi un mes de campaña y los debates serán claves para definir quién gobernará en Bogotá durante los próximos cuatro años.



