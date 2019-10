‘El trasteo de votos será uno de los problemas fuertes’: MOE

Una marcada disminución en cuanto a violencia política entre las elecciones regionales de 2015 y las que hoy vive el país es uno de los hechos positivos que destaca la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, aunque señala que aún se han presentado casos preocupantes. Aparte de eso, no son muchos los progresos que vive el país en materia de disminución de riesgos electorales.

¿Qué riesgos identificaron para estas elecciones?



Empezamos a ver en el inicio la recolección de firmas por grupos significativos, y que esta práctica se salió de control porque terminamos sin saber cuánto costó todo el proceso, y además, porque se utilizó como la forma de adelantar campañas y mejorar las posiciones de negociación con los partidos.



Pero ¿es este el principal riesgo?



De cada tres cédulas, en promedio, ha sido anulada la inscripción de una con un objetivo principal, y es tratar de poner en cintura el tema de la compra y venta de votos, que este fin de semana se va a visibilizar a través de la movilización de ciudadanos de un municipio a otro, para poder controlar el número de votos que puede tener un candidato. La trashumancia electoral va a ser uno de los temas fuertes en estas elecciones.



¿Qué más le preocupa?



En el último tramo del proceso electoral, lo que se ha evidenciado es, sobre todo, la participación en política de funcionarios públicos, y ese es quizá uno de los temas que generan mayor desconfianza en las elecciones. Desde diciembre de 2018 hasta octubre de este año, hemos recibido un total de 2.613 reportes ciudadanos; de estos, 685 están haciendo referencia a irregularidades en la función pública.



¿Eso qué significa?



Que tiene que ver con la desviación de recursos públicos para promocionar candidaturas.

El tema del financiamiento de las campañas es preocupante...



Sí, por varias razones. Al mirar los cortes de la financiación de las campañas, encontramos que de los aproximadamente 117.000 candidatos que están en competencia electoral, el 91 por ciento no han presentado información sobre sus estados financieros. Cuando se da cuenta de que no presentan esta información, entonces se duda sobre su procedencia, si es legal o ilegal. Sin duda, no tenemos la capacidad de monitorear la totalidad de las campañas electorales. Esto para la democracia es fundamental.



¿El 91 por ciento?



Esa cifra equivale a que de los 117.822 candidatos, solo 9.919 habían hecho algún reporte. Y ningún partido, a excepción del Mira: más del 90 por ciento de sus candidatos han hecho algún tipo de reporte de ingresos o de gastos. En reglas electorales esto es muy grave porque es un factor que puede desequilibrar los resultados.



Las consecuencias son que los políticos quedan comprometidos quién sabe con quién...



Sí, no se termina sabiendo al servicio de quién queda la persona elegida. Se va a tener un alcalde o un gobernador que va a estar al servicio de intereses económicos porque tiene que hacer el retorno de inversión realizado con su acceso al poder.



Estas son las primeras elecciones regionales después del proceso de paz, ¿se ha visto un cambio?



Si bien seguimos teniendo altos índices de violencia política, se han disminuido de manera muy significativa. Ese es el principal impacto positivo que tuvo la desmovilización de las Farc como estructura guerrillera en las elecciones. Sin embargo, la presión la está haciendo de manera particular el Eln en algunas zonas.



Pero no hay punto de comparación con las dificultades que antes se presentaban para hacer procesos democráticos. En lo que tiene que ver con atentados y secuestros, claramente hay un impacto positivo del proceso de paz.



¿El fenómeno migratorio de venezolanos ha tenido algún impacto en estas elecciones?



Si se ve de manera objetiva, estamos hablando de más de 1.600 venezolanos que tienen la posibilidad de votar. Sin embargo, más allá de esto, la principal pregunta con la que entramos en este proceso electoral era si se iba a poner presente el tema de la xenofobia como una forma de discusión política. Encontramos que, afortunadamente, no.



Es decir, la migración venezolana no ha tenido nada que ver con compra de votos...



Se cerró frontera, pero por el fenómeno de fronteras porosas que tenemos desde hace décadas, y es, básicamente, porque para muchísimos ciudadanos colombianos al otro lado de la frontera, la compra de votos se convierte en una oportunidad económica, dada la diferencia cambiaria. Si en el país vecino se gana un salario mínimo de 7 dólares, imagínese lo que hacen con los 50.000 o hasta 300.000 pesos que pagan por voto.



Los problemas que se ven son los que siempre han ocurrido con algunos pequeños cambios...



No hay grandes cambios porque no hay un incentivo hacia las organizaciones políticas para que estas tengan que modificar la forma como se trabaja. Colombia sigue funcionando a partir de estructuras locales de poder político porque la financiación proviene mayoritariamente de recursos privados, porque las listas son abiertas; entonces, la competencia es visceral, porque los contratistas se volvieron un factor importante y los ciudadanos no saben si los contratos son entregados como un botín político.



SIMÓN GRANJA MATIAS

REDACCIÓN DOMINGO @simongrma