Con normalidad, Registrador cierra sus últimas elecciones

El registrador saliente Juan Carlos Galindo dio un parte de normalidad tras la jornada electoral de este domingo.



“Han sido las elecciones territoriales más pacíficas de los últimos años. Los colombianos pudieron votar en todos los puestos de votación”, señaló el funcionario, que culmina su periodo el próximo 6 de diciembre.

A lo largo de 8 horas, dijo el funcionario, los ciudadanos colombianos y los extranjeros habilitados para votar, pudieron ejercer ese derecho en los 11.590 puestos de votación, en 107.919 mesas dispuestas en todo el territorio.



Y agregó que funcionó la articulación de todas las instituciones del Estado: “Todos cumplieron su papel. Fue una jornada que cierra con normalidad del 99 por ciento”.



La excepción, según dijo, estuvo en tres localidades – Puerto Pinzón, Boyacá; Ituango, Antioquia; y en Sosón–, por razones climáticas.

“Y se presentó alteración del orden público en Pijiño del Carmen y San Zenón, Magdalena; por que los ciudadanos aseguraban que trashumantes estaban votando y que el Consejo Nacional Electoral anuló inscripciones de forma irregular”, explicó.



Sin embargo, señaló que el episodio fue controlado.



En Barranquilla hubo demoras en la llegada de material electoral en dos puestos: Colegio Colón y en los puestos habilitados en la Universidad Católica. Galindo explicó que se debió a la falta de inclusión de esos sitios en la elección de Juntas Administradoras Locales.



“Quiero agradecer de corazón a todos los colombianos. Han acudido masivamente a las urnas, han demostrado su civismo y han demostrado querer transitar por caminos de paz fortaleciendo nuestras instituciones”, afirmó.



Una de las notas alentadoras de la jornada fue el aumento de la participación. Con el 99,76 por ciento de las mesas de votación contabilizado, los votantes a alcaldías llegaban a 22’170.788 ciudadanos, casi dos millones más que en las elecciones locales de hace cuatro años.



La página web de la Registraduría tuvo más de 89 millones de visitas, de las cuales 300 mil fueron por posibles amenazas cibernéticas, sin que ninguna tuviera éxito.

Conato de asonada

En las últimas horas se conocieron videos de un intento de asonada en el municipio de Santana (Boyacá).



En las imágenes se ve a decenas de personas, con camisetas y gorras alusivas al candidato Juan Carlos Sánchez, tumbando vallas de seguridad y enfrentando a la Policía.



Los hechos se registraron luego de que se supo que el aspirante a la alcaldía de esa localidad, por el partido Centro Democrático fue derrotado.



Según los resultados, en ese municipio ganó Raúl Moreno. Los problemas los desencadenó el margen de diferencia: tan solo 702 votos.

Indignación entre extranjeros que no pudieron votar

EL TIEMPO fue testigo de cómo varios ciudadanos extranjeros llegaron a su punto de votación habitual en la Universidad Sergio Arboleda (Bogotá), y se encontraron con la sorpresa de que sus cédulas no estaban en las planillas de la Registraduría.



“Venimos desde de Chía a votar, soy española, llevó 42 años en Colombia y voté aquí hace cuatro años, pero nos dicen que no podemos votar porque no nos inscribimos de nuevo, lo cual es absurdo, porque no cambiamos de lugar de votación. Y me da mucha tristeza no poder participar”.



Igual le pasó a Roberto Cioci, ciudadano italiano. “He votado aquí dos veces y esta iba a ser la tercera, y ahora me dicen que no puedo votar porque no aparezco registrado. No entiendo qué pasa, porque nunca vimos ninguna información de que los extranjeros tuviéramos que volver a registrarnos o algo por el estilo, lo cual, si fuera cierto, me parecería algo totalmente ilógico con respecto a la forma en que opera el sistema en Colombia: si estás inscrito en un lugar eso no cambia, a menos que tú mismo te vuelvas a inscribir para poder votar en otro lugar. Es injusto, es ilegal y la Registraduría debería dar explicaciones”.



Por ley, los extranjeros que sean residentes en Colombia, lleven más de cinco años en el país, se hayan inscrito para votar, tengan una cédula de extranjería vigente y sean mayores de 18 años pueden votar en las elecciones locales, como las de este domingo (no para Presidente ni Congreso).



Fuentes oficiales dijeron a EL TIEMPO que las personas afectadas deben presentar una queja ante la Registraduría, que luego será analizada por Migración Colombia caso por caso.



EL TIEMPO