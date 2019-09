¿Cuál es la formación que exigen para los cargos de elección popular?

El Artículo 40 de la Constitución Política de Colombia dice que todo ciudadano tiene derecho a participar en la conformación, ejercicio y control del poder político.

Y para hacerlo efectivo, la Constitución garantiza que los colombianos tienen derecho a elegir y ser elegidos y conformar partidos políticos. Eso quiere decir que en la práctica en Colombia cualquier persona que cumpla con una serie de requisitos mínimos puede aspirar a ocupar cargos populares.



Para ser alcalde, por ejemplo, se requiere ser ciudadano colombiano en ejercicio y haber nacido o ser residente del municipio durante un año anterior del lugar al que se postula. A los diputados se les exigen ser ciudadanos en ejercicio y tener más de 25 años en la fecha de elección.



Incluso, el cargo a la Presidencia de Colombia requiere algo similar: ser colombiano por nacimiento, ser ciudadano en ejercicio y tener más de 30 años. Así también ocurre en otras democracias del mundo (como en Chile, Ecuador y México) donde lo único que varía es la edad mínima del aspirante.



Recientemente se conoció el caso de las elecciones de Kazajistán donde la Comisión Electoral de ese país rechazó a 17 aspirantes por no aprobar una prueba en lengua kazaja. Pero, ¿por qué en Colombia no hay exigencias académicas para elegir a los gobernantes?



Juan David Cárdenas, jefe del departamento de Comunicación Pública de la Universidad de La Sabana, explica que este es un derecho universal e inalienable que es independiente de los ingresos de la persona, su riqueza, su cultura general e, incluso, su nivel académico.



“Ha habido miles de iniciativos para que se hiciera un examen o demostrar una experiencia, pero esto sería ponerle límites a los Derechos Humanos de las personas”, explica Cárdenas.

Las elecciones regionales en Colombia durante este 2019 son este 27 de octubre. Foto: Jaime Moreno

Incluso, en el caso colombiano, hay ciertas regiones del país donde las oportunidades no son las mismas para alguien que viva en las capitales, comenta el académico. “Sería tremendamente excluyente con esas regiones y estaríamos pensando en escenarios donde se valida quienes tienen recursos por encima de los demás y eso no es válido”, dice.



Por su parte, David Roll, director del Grupo de Investigación de Partidos de la Universidad Nacional, piensa que es más importante que los votantes se pregunten por quién van a votar por encima de los requisitos o exigencias académicas para los candidatos.



“Una persona del pueblo que sea un gran líder puede ser congresista (por ejemplo), eso es una reivindicación con la democracia y eso hay que defenderlo; lo contrario sería elitismo”, opina Roll.



El problema con los cargos que suelen tener exigencias académicas y otro tipo de procesos donde hay que presentar pruebas de aptitud es que terminan otorgándose mediante red de favores, según el experto.



“En Colombia hay una hipocresía frente al tema de la meritocracia (elección en función de los méritos personas). Hay un discurso entorno a los méritos pero a la hora de la verdad no son valorados adecuadamente”, dice Roll.



Y agrega: “(en el país) hay un discurso de que es importante de premiar a los buenos, y de hecho a los niños se les enseña y se les pide que tengan buenos niveles aniversario. Y cuando llega el momento se dan cuenta que no es cierto”.



Por eso, para David Roll es importante que desde el pleno ejercicio democrático del voto se empiece a tomar conciencia para elegir personas que realmente lo merezcan. “Empiece por su casa, por mirar a quién premian en su casa. Así vamos a crear una sociedad más meritocrática (…) Después de eso, la gente va a votar por personas más preparadas y aptas para los cargos”, puntualiza.



